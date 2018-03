Keine Langeweile in den Ferien: Ausflugstipps zu Ostern

Es sind Osterferien – die Schulen haben geschlossen und viele sind verreist. Auch vor der eigenen Haustür gibt es viele schöne Ausflugsziele. Die SZ-Praktikantinnen Hanna Hiller und Alissa Niederbröker haben für diejenigen, die nicht wegfahren, Tipps gesammelt, um diese zwei Wochen unterhaltsamer zu gestalten:

Dem schlechten Wetter davonklettern

Für Kletterbegeisterte ist das „Blöckle“ in Ravensburg auch bei schlechtem Wetter ein tolles Ausflugsziel. Die Boulderhalle in der Deisenfangstraße 7 bietet eine große Auswahl an Kletterstrecken mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden an. Somit ist sie für Groß und Klein ein Abenteuer. Außerdem gibt es ein kleines Café, in dem man sich bei einem Getränk eine Kletterpause gönnen kann. An Ostern hat die Kletterhalle vom 30. März bis zum 2. April von 10 bis 20.30 Uhr geöffnet. Ansonsten gelten die regulären Öffnungszeiten. So hat die Halle am Montag von 15 bis 22 Uhr geöffnet, von Dienstag bis Freitag von 10 bis 22 Uhr und am Samstag und Sonntag von 10 bis 20.30 Uhr.

Eintrittspreise und weiter Infos sind unter www.boulderhalle-ravensburg.de zu finden.

Sonne, Eis und Bodensee

Wer eine Bodo-Schülermonatskarte für den Bus hat, kann damit an Ferientagen ganz einfach mit der Bobbahn bis nach Friedrichshafen an den Bodensee fahren. Mit einem Eis am Wasser sitzend, lässt es sich die Sonne genießen. Und auch die Fußgängerzone lädt zu einem gemütlichen Einkaufsbummel ein. Wer Friedrichshafen vom Wasser aus erleben möchte, kann sich zum Beispiel ein Tretboot ausleihen.

Haltestellen sind zum Beispiel am Bobbahnhof Weingarten oder am Ravensburger Bahnhof.

Am Regentag ins Hallenbad

Wer bei schlechtem Wetter nicht auf Badespaß verzichten möchte, für den ist das Hallenbad in Weingarten genau das Richtige. Durch die großen Glasfenster lässt sich die Natur beobachten. Aus dieser Perspektive schaut das Regenwetter gar nicht mehr so schlimm aus. Im Hallenbad befinden sich mehrere Schwimmbahnen, ein Becken zum Spielen oder Planschen mit Wasserrutsche und ein Babybecken. Eine Sauna ist auch vorhanden.

Am Freitag hat das Hallenbad in der Brechenmacherstraße 11 sogar von 13 bis 22 Uhr geöffnet. Am Montag von 13 bis 18 Uhr, am Dienstag von 9 bis 18 Uhr, am Mittwoch von 7 bis 10 Uhr und 13 bis 22 Uhr, am Donnerstag von 9 bis 18 Uhr und am Samstag und Sonntag von 8 bis 21 Uhr. Am Samstag, 31. März, hat das Hallenbad nur von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Das Hallenbad ist zum Beispiel mit dem Fahrrad ganz leicht zu erreichen, da Abstellmöglichkeiten vorhanden sind. Mit dem Bus ist es genauso einfach, da die Linie 6 aus der Innenstadt wegfährt und direkt vor dem Eingang des Hallenbades hält.

Mit Popcorn und Cola gegen schlechtes Wetter

Bei schlechtem Wetter macht es keinen Spaß rauszugehen, doch sich mit Freunden im Kino zu treffen ist auch eine schöne Alternative. Ab dem 22. März läuft zum Beispiel der Film „Midnight Sun - Alles für dich“ in den Ravensburger Kinos „Frauentor“ und „Die Burg“.

Und darum geht es: Die 17-jährige Katie ist auf den ersten Blick ein ganz normales Mädchen. Sie schreibt ihre eigenen Songs und beobachtet ihren Schwarm Charlie durchs Fenster. Wäre da nur nicht ihre gefährliche Krankheit, die ihr das Leben schwer macht.

Mit einer Tüte Popcorn, einer Cola und den Freunden lässt sich auch ein verregneter Ferientag gut aushalten.

Ziegen, Enten und Waschbären besuchen

Im Kleintierzoo Ravensburg sind viele verschiedene kleine Tiere zu entdecken, unter anderem Ziegen, Hühner, Waschbären, die unterschiedlichsten Vogelarten oder Enten. Für wenig Geld kann man einen kleinen Futtersack mit Körnern für die Tiere kaufen. An einem schön angelegten Teich lassen sich die Fische und Enten beobachten. Kinder haben die Möglichkeit, sich auf einem kleinen Spielplatz auszutoben.

In der Wirtschaft bietet es sich an, bei schönem Wetter auch unter freiem Himmel, sich einen Eisbecher schmecken zu lassen. Besucher, die aus der Ravensburger Innenstadt kommen, haben es nicht weit, um den Kleintierzoo in der Schliererstraße 31 zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Ansonsten steht aber auch ein Parkplatz zur Verfügung.

Direkten Kontakt mit Wildtieren erleben

Bei einem schönen Spaziergang durch das Wildfreigehege Locherholz lassen sich Wildschweine und Rehe beobachten und sogar füttern. Das Futter gibt es für ein bisschen Kleingeld Futter für die Rehe aus einem Automaten. Damit sich die Kinder austoben können, steht ein großer Spielplatz mit Schaukeln, Rutschen, Wippen und Grillplatz zur Verfügung. Gut erreichbar ist das Wildfreigehege mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Ein Spaziergang zum Wildfreigehege ist auch zu schaffen. Das Wildfreigehege Locherholz ist immer wieder ein schönes Erlebnis und dazu auch völlig kostenfrei.