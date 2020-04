Keine Kurse bei der Erwachsenenbildung – Es gibt aber zahlreiche Online-Angebote

Bis zum 4. Mai findet bei der Katholischen Erwachsenenbildung Kreis Ravensburg (Keb) kein Kursbetrieb statt, heißt es in einer Pressemitteilung. Danach wolle sie aufgrund der aktuellen Lage die Situation neu bewerten. Kunden könnten sich für Kurse und Vorträge, die ab dem 4. Mai stattfinden, regulär anmelden. Die Einrichtung nehme zu Teilnehmern in laufenden Kursen Kontakt auf. Wer sich für einen Kurs angemeldet hat, der vor dem 4. Mai stattfindet, erhalte ebenfalls eine Nachricht.

Auf der Internetseite www.keb-rv.de finden sich unter der Rubrik „Keb Kursgruß“ Artikel der Referenten und Netzwerkpartner über vielseitige Themen sowie zahlreiche Online-Angebote der verschiedenen Einrichtungen der Katholischen Erwachsenenbildung in der Diözese Rottenburg-Stuttgart sowie deren Partnerorganisationen.

Die Keb Göppingen veranstalte 30. April von 18.30 bis 20 Uhr in Werbekooperation mit der Keb Ravensburg über das Online-Konferenz-Tool Zoom die Veranstaltung „Kirche in Zeiten des Coronavirus – Ein Blick in die Zukunft? mit Jacqueline Straub“. In Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg fänden außerdem E-Learning-Kurse zu den Themen Demokratie, Ethik, Interkulturelle Kompetenz und Gender Mainstreaming statt. Für Fragen stehen die Mitarbeiter per E-Mail an info@keb-rv.de sowie telefonisch unter 0751 / 3616130 zur Verfügung.