Kein Sieger im Verfolgerduell

Am 24. Spieltag der Kreisliga A (Staffel 1) bleibt der SV Bergatreute durch einen Sieg in Berg (0:2) das Maß aller Dinge. Auch Bad Wurzach behält sich die Chancen auf die Meisterschaft durch einen 4:1-Sieg gegen Weingarten. Zwei Unentschieden in den Verfolgerduellen zwischen Aulendorf und der FG 2010 (2:2) sowie Reute und Baienfurt (0:0) spielen dem Spitzenduo dabei ebenfalls in die Karten.

TSV Berg II – SV Bergatreute 0:2 (0:2) – Tore: 0:1 Simon Kloos (2.), 0:2 Nikolei Kölbel (13., FE). Bergatreute ist dem Aufstieg näher gekommen. Der TSV Berg verschlief den Start und geriet durch einen schnell ausgeführten Freistoß in Rückstand. Danach waren auch die Gastgeber auf dem Spielfeld, vergaben aber eine hochkarätige Chance. In der Folge spielte der Favorit stärker auf und erhöhte in der zwölften Minute per Strafstoß. Danach ließen beide Teams gute Gelegenheiten aus. Im Falle eines Patzers der TSG Bad Wurzach kann Bergatreute nächste Woche gegen Reute die Meisterschaft perfekt machen.

TSG Bad Wurzach – SK Weingarten 4:0 (2:0) – Tore: 1:0, 4:0 Nicolas Linge (37., 66.), 2:0 Awali Atcha (42.), 3:0 Kevin Schmid (56.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte (SK Weingarten, 88.). Wurzach bleibt mit deutlichem Heimsieg auf Schlagdistanz zum Tabellenführer. Nach ausgeglichenem Beginn nahm die TSG Bad Wurzach das Ruder nach und nach in die Hand. Ein Doppelschlag von Bad Wurzach kurz vor der Pause brachte die Vorentscheidung. Nach dem Seitenwechsel war Wurzach spielbestimmend und erhöhte auf 4:0.

SV Reute – SG Baienfurt 0:0 – Beide Teams benötigten einen Sieg, um den Anschluss zur Spitze zu halten, was sich in der ersten Halbzeit beim SV Reute deutlicher zeigte als bei der SGB. Die Gastgeber konnten ihr Chancenplus aber nicht nutzen. Auch in der zweiten Halbzeit hatte Reute mehr Chancen, die SG Baienfurt ließ aber die dickste Gelegenheit liegen, als Valenti nur die Latte traf. In einer spannenden Schlussphase wurde es brenzlig auf beiden Seiten.

SG Aulendorf – FG 2010 WRZ 2:2 (2:2) – Tore: 0:1, 1:2 Daniel Pfefferkorn (1., 38.), 1:1 Janik Vogt (12.), 2:2 Andreas Stöckler (43.). – Die FG klaut der SG Aulendorf wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. Per Blitzstart ging die FG in der ersten Minute in Führung. Danach war Aulendorf wach und glich aus. In Richtung Halbzeit nahm das Spiel an Fahrt ab, bevor Pfefferkorn mit seinem zweiten Treffer einen Abwehrfehler zur Führung ausnutzte. Aber auch dieses Mal glich Aulendorf per Standardsituation aus. In der zweiten Hälfte passierte nur noch wenig.

SV Haisterkirch – SV Wolpertswende 4:0 (2:0) – Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Jakob Schuschkewitz (25., 32., 51.), 4:0 Christian Egger (83.). – Haisterkirch siegt dank dreifachem Schuschkewitz. Nachdem der SVW besser ins Spiel fand und den favorisierten SVH unter Druck setzte, gingen die Gastgeber binnen fünf Minuten mit 2:0 Führung. In der Folge kam von Wolpertswende wenig, ein schöner Sololauf von Schuschkewitz und ein Treffer von Egger besiegelten das 4:0.

SV Wolfegg – SV Vogt 2:1 (0:0) – Tore: 1:0 Thomas Heinzelmann (67.), 2:0 Florian Metzler (78.), 2:1 Marius Mathes (84.). – Wolfegg sichert sich gegen Vogt den Klassenerhalt. Die erste Halbzeit gehörte dem SV Vogt, der sich aber nicht mit Treffern belohnte. Gegen Ende der Partie ging der SV Wolfegg mit 2:0 in Führung. Vogt erzielte im Endspurt zwar noch den Anschluss, ließ aber zahlreiche Chancen zum Ausgleich liegen.

SGM Waldburg/Grünkraut – TSB Ravensburg 4:1 (2:0) – Tore: 1:0 Steffen Hauser (7.), 2:0 Patrick Kibele (44.), 2:1 Sebastian Seiler (50., ST), 3:1 Darius Gruber (80.), 4:1 Tobias Schuster (83.).