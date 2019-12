Kein Schienenersatzverkehr in der Oberschwabenhalle

Zahlreiche Modellbahnzüge rollen am Samstag, 7. Dezember, von 9 bis 16 Uhr auf neun Anlagen durch die Ravensburger Oberschwabenhalle. Wie die Eisenbahnfreunde Ravensburg-Weingarten mitteilen, seien alle gängigen Spurweiten von Spur Z bis Spur H0 vertreten, darunter Gastanlagen befreundeter Modellbahnvereine, diesmal auch eine aus dem Elsass und nostalgisches aus Bad Waldsee (Spur 0).

Bei der Vereinseigenen Jugendanlage (H0) seien wieder Fortschritte gegenüber den früheren Ausstellungen offenkundig. Landschaften, Bahnhofsumgebungen, Bauwerke, Museumsbereiche und vieles mehr rund um die Schwäbische Eisenbahn sind in der fast 60 Meter langen H0-Modulanlage modelliert: Warthausen, Durlesbach, Meckenbeuren, Donautal, Museumsdorf Kürnbach, Einhaldenfestival, Rugetsweiler Brücke, Schussentobel mit Kraftwerk Eisenfurt. Die Anlage war in diesem Jahr mehrmals in verkürzter Zusammenstellung im Einsatz (Göppingen, Aulendorf), aber nur in der Oberschwabenhalle ist Platz für den vollständigen Aufbau. Historische Schiffsmodelle aus Kressbronn und Amtzell ergänzten den Ausstellungsbereich. Zur Börse haben sich laut Veranstalter etwa 60 private und professionelle Händler angemeldet, sodass der Bedarf an Modellbahn- und Modellautozubehör leicht gedeckt werden könne und Sammler und Schnäppchenjäger dabei voll auf ihre Kosten kämen.