Kein gutes Ende für EV Ravensburg beim Offensivspektakel

Mit einer 6:8-Heimniederlage gegen den SC Bietigheim-Bissingen hat der EV Ravensburg die Entscheidung über die Play-offs in der Eishockey-Regionalliga erneut vertagt. Bei aller Enttäuschung über das Ergebnis erlebten die rund 200 Zuschauer in der CHG-Arena aber ein bis in die Schlussphase spannendes Offensivspektakel.

Doppelt ärgerlich für den EVR: Durch die überraschende Niederlage der Baden Rhinos Hügelsheim in Stuttgart hätte ein Sieg sogar das Heimrecht in der ersten Play-off-Runde bedeutet. So aber liegt Ravensburg jetzt acht Punkte vor dem Tabellenfünften Eppelheim, der die Ravensburger bei drei ausstehenden Spielen noch abfangen könnte.

Ein Grund für die Niederlage des EVR: die Strafen. Es war wieder mal ein Beispiel, wie der gefühlte Spielverlauf und die nüchterne Statistik sich widersprechen. Jeweils 16 Strafminuten kassierten beide Teams. Vier Unterzahltreffer fingen sich die Oberschwaben ein, bei Bietigheim waren es drei und ein Gegentreffer bei angezeigter Strafe. Es gewann, wer am Ende den einen entscheidenden Fehler weniger machte.

Puckverlust bringt Entscheidung

Entscheidend war die 56. Minute. Ravensburg verlor in der Vorwärtsbewegung bei einem Zweikampf an der Bande die Scheibe. Die Bietigheimer liefen mit vollem Tempo auf die aufgerückte EVR-Abwehr zu. Der erste Schussversuch von Marcel Göttfert klatschte gegen das Torgestänge, Lukas Traub schob im zweiten Anlauf zum 7:6 ein. Die aufopferungsvoll kämpfenden Ravensburger waren konsterniert und fingen sich 60 Sekunden später auch noch das 6:8 ein. Dabei hätte die Partie laut Mitteilung genau so gut umgekehrt ausgehen können.

Der Beginn war aus EVR-Sicht so schlecht wie das Ende. 33 Sekunden waren gespielt, als Marco Windisch die Gäste in Führung brachte. Ravensburg glich in der fünften Minute in Überzahl durch Martin Wenter aus. Simon Heckenberger sorgte in der 13. Minute für das 2:1. Danach haderten die Ravensburger einmal mehr mit einem Schiedsrichter. Dominik Fehr fuhr in Unterzahl hinter dem eigenen Tor einen Check. Der Gegenspieler blieb liegen, der Schiedsrichter pfiff. Aus Ravensburger Sicht zwar eine harte, aber regelkonforme Situation. Die umstrittene doppelte Unterzahl brachte das 2:2 durch Windisch.

Im zweiten Drittel bekam der EVR das Spiel in den Griff. Simon Heckenberger schoss in der 28. Minute das 3:2. Ein schneller Gegenstoß brachte durch Fabio Valenti eine Minute später das 4:2. Das sah nicht nur vom Ergebnis her, sondern auch spielerisch sehr gut aus. Doch Bietigheim kam zurück. Der Schuss von Göttfert rutschte am Innenpfosten vorbei, EVR-Goalie David Heckenberger bekam die Scheibe erst wenige Zentimeter hinter der Linie zu fassen. In der 33. Minute fiel das 4:4 in Überzahl durch Justin Held.

68 Sekunden später war aber wieder der EVR am Zug. Eine Strafe gegen Bietigheim war angezeigt und Martin Wenter schoss aus der Distanz die Oberschwaben in Führung. Die hielt allerdings nur drei Minuten bis zum 5:5 der Bietigheimer im Powerplay. In der Schlussminute des zweiten Drittels war wiederum Philipp Heckenberger zum 6:5 für Ravensburg erfolgreich.

Würde das reichen? Der EVR war im Schlussdrittel darauf bedacht, den knappen Vorsprung zu sichern und sein Glück in Gegenstößen zu suchen. Optisch dominierte nun ganz klar Bietigheim. In der 53. Minute saß EVR-Abwehrrecke Lubos Sekula auf der Strafbank, Lars Heintz wurde am langen Pfosten freigespielt – 6:6. Es schien, als hätte man eine Kopie des vierten Bietigheimer Treffers eingespielt. Ravensburg konnte nicht mehr zulegen, das Spiel kippte zugunsten der Gäste.