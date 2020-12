Kein Feuerwerk in der Altstadt

Die Ravensburger Stadtverwaltung weist wie in den vergangenen Jahren darauf hin, dass an Silvester insbesondere in der Altstadt keine Feuerwerkskörper und Raketen abgebrannt werden dürfen. Grund ist die Brandgefahr im Bereich alter Fachwerksgebäude.

Bundesweit gilt das im Sprengstoffgesetz verankerte Verbot, Feuerwerkskörper in der Nähe von Fachwerkhäusern abzubrennen. Deshalb darf in solchen Gebieten auch kein Silvesterfeuerwerk gezündet werden. Diesem Gesetz vorausgehend waren Altstadtbrände beispielsweise in Tübingen oder Konstanz. Auch in Ravensburg besteht der historische Stadtkern aus einer Vielzahl von Fachwerkhäusern und engen Gassen, welche durch ihre dichte Bebauung besonders brandgefährdet sind. Nicht alle Fachwerkhäuser sind übrigens als solche zu erkennen, denn bei vielen ist die Holzkonstruktion verdeckt.

Raketen sind besonders gefährlich

Besonders gefährlich sind Raketen, die sich beispielsweise im Dachgebälk oder zwischen Dachplatten verfangen, da Silvesterraketen über eine besonders lange Brenndauer verfügen, besteht also die Gefahr einen Brand nicht frühzeitig zu erkennen. Die Stadt weist darauf hin, dass bei Verstößen Bußgelder drohen. Die Polizei und das Ordnungsamt haben in der Silvesternacht ein Auge auf die Einhaltung des Feuerwerksverbots in der Altstadt.

„Neben dem Brandschutz sprechen weitere Gründe für einen freiwilligen, am besten gänzlichen Verzicht auf Silvesterfeuerwerk“, schreibt die Stadtverwaltung abschließend. Es gehe um die zentralen Aufgaben Klimaschutz, CO²-Einsparung und Müllvermeidung: „Böllerverzicht ist der einfachste und günstigste Beitrag für mehr Umwelt- und Naturschutz.“