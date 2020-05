Kein Covid 19-Patient mehr an der OSK

In den Häusern der Oberschwabenklinik (OSK) sind am Montagmorgen erstmals seit dem 18. März keine Covid 19-Patienten mehr gelegen. Das teilte die OSK am Montagnachmittag mit. Es seien auch keine Verdachtsfälle stationär aufgenommen worden.

Laut Pressemitteilung sind in den OSK-Häusern im bisherigen Verlauf der Pandemie insgesamt 71 Patienten mit einer bestätigten Infektion behandelt worden. 65 konnten geheilt entlassen werden, sechs sind verstorben. Ab Mitte März war die Patientenkurve zunächst steil angestiegen und erreichte mit 32 bestätigten stationären Fällen am 15. April ihren Höhenpunkt, so die Mitteilung weiter. Seither sei die Patientenzahl mit einer kleinen Unterbrechung Ende April kontinuierlich zurückgegangen.

Die OSK sei ungeachtet dieser positiven Entwicklung weiterhin darauf eingerichtet, Covid 19-Patienten auch bereits im Verdachtsfall sowohl auf in der Normalpflege als auch auf den Intensivstationen aufzunehmen. Sowohl im St.-Elisabethen-Klinikum in Ravensburg als auch im Westallgäu-Klinikum in Wangen werden Isolierbereiche unverändert vorgehalten. Auch alle Vorsichtsmaßnahmen innerhalb der Häuser bleiben laut OSK in Kraft.