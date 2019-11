Kehlen und Ravensburg wollen noch einmal alles raushauen

Im letzten Spiel vor der Winterpause hat die U23 des FV Ravensburg am Sonntag um 14 Uhr den SV Kehlen zu Gast. Nach dem klaren 4:0-Erfolg im Derby gegen Weingarten wollen die Ravensburger nachlegen. Doch auch der SV Kehlen ist hochmotiviert. „Wir werden nochmal alles raushauen“, sagt Trainer Bernd Reich. „Das wird nochmal ein heißes und intensives Spiel. Vor allem mit Blick auf die Tabelle.“ Nur zwei Punkte trennen den FV Ravensburg auf Platz sieben (22) und den SV Kehlen auf Platz zehn (20) – und das auch nur, weil Kehlen am vergangenen Woche viel Pech hatte, als Gegner Mietingen mit einem umstrittenen Elfmeter in der Nachspielzeit noch den 1:1-Ausgleich erzielte und dem SVK damit zwei wichtige Zähler abnahm.

Nach einer durchwachsenen Vorrunde, in der die Mannschaft von Bernd Reich bis zum siebten Spieltag auf einen Sieg wartete, hat sich das Team aus dem Meckenbeurener Teilort zuletzt stabilisiert – aus dem Keller heraus ist es aber keineswegs. Gerade mal einen Punkt hat die Mannschaft Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz. In den letzten Wochen hat der SV Kehlen seine Defensivprobleme in den Griff bekommen: In den vergangenen drei Spielen gegen Ochsenhausen, Biberach und Mietingen kassierte der SVK nur noch insgesamt zwei Gegentore. In der Gesamtbilanz war die Hinrunde aber kein Ruhmesblatt für die Abwehr: Nur die beiden abgeschlagenen Kellerkinder SV Weingarten und TSV Trillfingen kassierten mehr Treffer als Kehlen. Die 35 Gegentore machen die Kehlener in der Offensive wett: In der Abstiegszone, die aktuell von Platz sechs abwärts liegt, hat nur ein Team mehr Tore erzielt: die U23 des FV Ravensburg.

SVK-Torjäger Jonas Klawitter tirfft auf seinen Ex-Verein

Von dort wechselte Kehlens bester Torschütze vor eineinhalb Jahren nach Kehlen: Jonas Klawitter, mit zwölf Treffern derzeit mit Friedrichshafens Daniel Di Leo die Nummer drei der Landesliga-Torjägerliste, trifft auf sein altes Team. Im Hinspiel hatte Ravensburgs Awed Issac Abeselom kurz vor Schluss die Kehlener Führung durch David Bernhard zum 1:1 ausgeglichen. Das war Fabian Hummels erste Partie als Trainer der U23 des FV Ravensburg. „Ein zerfahrenes Spiel, in dem man gemerkt hat, dass wir eine junge, neu zusammengestellte Mannschaft haben, die sich erst noch finden musste“, erinnert sich der Coach, der seine Hinrundenbilanz mit „nicht unzufrieden“ umschreibt. Eine doppelte Verneinung, die sich allerdings nicht streng mathematisch auflösen lässt: Minus mal Minus gibt ja bekanntlich plus – zu „zufrieden“ fehlt Hummel aber eine gute Auswärtsbilanz: „Wir haben lange gebraucht, bis wir auswärts den ersten Dreier eingefahren haben.“ Dagegen steht aber die Heimstärke mit 17 Punkten aus 8 Heimspielen. Nur die Spiele auf den kleinen Kunstrasenplatz haben dem FVII zuhause die Bilanz verhagelt.

Mit David Hoffmann und Arjan Lashani sieht Fabian Hummel aktuell zwei Spieler auf dem Weg in die erste Mannschaft. Hoffmann hat sich zwischenzeitlich verletzt und wird zur Vorbereitung auf die Rückrunde wieder voll einsteigen. Lashani soll jedoch am Samstag Oberliga-Luft schnuppern. Am Sonntag muss er dann wieder in der Landesliga ran und helfen, den Plan für einen Dreier gegen Kehlen umzusetzen: „Wir wollen das Tempo hochhalten und so unser Spiel durchsetzen“, sagt der Trainer.