Kehlen rutscht immer tiefer in den Keller

Der FV Ravensburg II hat in der Fußball-Landesliga einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Gegen den SV Kehlen gewann die U23 des FV am Freitagabend mit 4:0. Die Kehlener dagegen rutschen immer weiter ab und müssen nach wie vor um den Verbleib in der Landesliga bangen. Spieler der Partie war Felix Bonelli, der zu Beginn der zweiten Halbzeit mit einem Dreierpack für die Entscheidung sorgte.

An den letzten vier Spieltagen der Landesliga müssen die zweiten Mannschaften aufpassen, wen sie aus der ersten Mannschaft spielen lassen dürfen. Stammspieler der vergangenen Wochen dürfen nicht runterkommen. Das galt zuletzt in der Oberliga aber nicht für Maschkour Gbadamassi, Daniel Hörtkorn und Max Chrobok. Sie verstärkten den FV II gegen Kehlen über 90 Minuten.

Mutiger Beginn der Gäste

Ravensburg kam aber nur schwer in die Gänge. Viele Bälle gingen verloren. Kehlen war stark in den Zweikämpfen, machte die Passwege gut zu – und spielte auch ansehnlich nach vorne. Sebastian Stumpf verpasste den Ball gleich zu Beginn und kurz vor der Pause vor FV-Torwart Florian Harsch, Marcel Scheuböck versuchte es zweimal aus der Distanz. „Sie sind sehr mutig aufgetreten und haben uns überrascht“, gestand FV-Trainer Nectad Fetic.

Der FV II schaffte es nicht, dass Tempo der Außenspieler Schäch und Chrobok zu nutzen. Als Schäch einmal an Samuel Hack vorbeigekommen war, klärte Scheuböck im Fünfmeterraum gerade noch vor Chrobok. Gefährliche Szenen vor Kehlens Tor gab es aber so gut wie gar nicht. Kurz nach der Pause hatte Kehlen dann die dicke Chance zur Führung. Marian Pfluger erwischte den Ball nicht mehr, Stumpf war frei vor Harsch, schoss aber am Tor vorbei. „Wenn wir da treffen, bekommen wir vielleicht die zweite Luft“, sagte Trainer Michael Steinmaßl.

Auf der Gegenseite vergab in der 50. Minute Chrobok mit einem schwachen Abschluss, dann hob Samuel Hack allerdings das Abseits auf, Felix Bonelli war frei durch – 1:0. Kurz darauf bewahrte SVK-Torwart Serkan Ünal seine Mannschaft mit einer klasse Parade gegen Jonas Klawitter vor einem höheren Rückstand. Kehlen kam jetzt nicht mehr so gut in die Hälfte des FV. Und die Lage für den SVK wurde nicht besser. In der 63. Minute spielte der FV schnell und direkt, die flache Flanke von Felix Widmann verwertete Bonelli in der Mitte zum 2:0. Ravensburgs Stürmer ließ zwei Minuten später nach starkem Pass von Klawitter einigermaßen leichtfertig das dritte Tor liegen. Dennoch: Kehlen hatte nichts mehr entgegenzusetzen und musste in der 68. Minute dann doch das 3:0 von Bonelli schlucken. „Wir hatten in der zweiten Halbzeit mehr Platz und haben absolut verdient gewonnen“, meinte Fetic. Kehlens Defensive ließ den FV bei den Gegentoren viel zu leicht zum Abschluss kommen. Auch sonst hatte der SVK große Probleme in der Verteidigung. „Die Leistung hat gepasst“, sagte Steinmaßl. „Aber das Selbstvertrauen fehlt.“ Für den Endstand sorgte Klawitter in der 88. Minute.