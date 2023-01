Kaum noch Probleme bei der Gelben Tonne in Ravensburg

Seit gut einem Jahr wird der Verpackungsmüll im Landkreis Ravensburg nicht mehr zu Annahmestellen und Wertstoffhöfen gekarrt, sondern bequem vor der Haustür abgeholt. Der Umstieg auf das neue System funktionierte Anfang 2022 mehr als holprig. Inzwischen hat sich die Lage weitestgehend beruhigt.

Zum Jahreswechsel 2021/2022 ging schief, was nur schiefgehen konnte. Ein neues Unternehmen, ortsfremd, übernahm im Auftrag des Landkreises Ravensburg die Entsorgung der sogenannten Leichtverpackungen.

Die Fahrer kannten sich nicht aus, die neuen Gelben Tonnen wurden vielfach nicht geliefert oder in falscher Größe. Zudem gab es damals enorm viel Schnee, sodass die Fahrten nicht zügig verliefen oder kein Platz am Straßenrand für die neuen Gefäße war. Und als die erste Leerung stattfinden sollte, kam häufig kein Müllwagen – oder mit Tagen Verspätung.

Zunächst gab es Beschwerden ohne Ende

Beim Landratsamt hagelte es nur so an Beschwerden. Dort verwies man an das Unternehmen, das mit der Entsorgung des Verpackungsmülls beauftragt und dafür bezahlt worden war. Hier war allerdings oftmals niemand zu erreichen oder die Mitarbeiter am Telefon wussten auch nicht weiter.

Die Bürgerinnen und Bürger waren wütend; der Müll müffelte vor sich hin, überall standen Gelbe Tonnen am Straßenrand, teilweise fuhren Abholfahrzeuge durch die Straßen, dann aber am eigenen Haus vorbei. Es war ein Chaos.

Das zuständige Unternehmen räumte die unzähligen Pannen, wenn auch erst auf Nachfrage, offen ein. Neue Fahrer, neue Gebiete, neue Routen: Das müsse sich erst einspielen, hieß es.

Unternehmen sagt: kaum noch Klagen

Nach eigener Aussage sind inzwischen die großen Startschwierigkeiten beseitigt. Das Unternehmen Knettenbrech und Gurdulic mit Hauptsitz in Wiesbaden sagte der „Schwäbischen Zeitung“: „Die Zahl der Beschwerden ist deutlich zurückgegangen und befindet sich mittlerweile im unteren, einstelligen Bereich.“

Weiter sagte Nadine Kuhnigk, Leiterin der Unternehmenskommunikation, der Umtausch von Gelben Tonnen, die falsch oder in nicht angemessener Größe verteilt worden waren, sei inzwischen abgeschlossen. Eine reguläre Leerung der Gefäße alle 14 Tage könne auch im Winter gewährleistet werden.

Dabei arbeitet Knettenbrech und Gurdulic auch mit Subunternehmen zusammen, um die Abfuhr zu sichern. In Ravensburg ist das unter anderem die Firma Bausch.

Nach wie vor landet falscher Müll in der Tonne

Ein Problem gebe es dennoch nach wie vor: Die Menschen werfen Müll in die Gelbe Tonne, der dort nicht hingehört. Vor allem Lebensmittel, so Kuhnigk. Zwar habe sich dahingehend die Situation verbessert, doch ein Thema bleibe das noch immer.

Daher zur Erinnerung: Was darf dort rein und was nicht?

In die Gelbe Tonne (oder den Gelben Sack) dürfen ausschließlich gebrauchte und leere Leichtverpackungen, die nicht aus Papier, Pappe, Karton oder Glas sind, beispielsweise Joghurtbecher, Milchkartons, Verpackungsfolien und Ähnliches. Im Gegensatz zu früher dürfen auch Metalldosen da rein. Alle 14 Tage wird der Verpackungsmüll abgeholt.

Am besten soll der Müll nicht in einem Sack, sondern lose in die Tonne gesteckt werden – weil dadurch nicht weiterer Abfall sinnlos produziert wird.

Die Wertstoffe, also zum Beispiel Milchkartons, Joghurtbecher, Fleischverpackungen und Fischdosen sollen vorab nicht gereinigt werden.

Ab und an sollten die Gelben Tonnen gesäubert werden. Am besten mit einem Dampfstrahler (falls vorhanden), ansonsten mit warmem Wasser und Schwamm, damit es keine unangehme Geruchsentwicklung gibt. Dazu legt man das Gefäß am besten hin. Bei Großtonnen in Mehrfamilienhäusern benötigt man dafür allerdings zwei Helfer.