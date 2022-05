Kaum eine Stadt bietet so viele kostenlose Parkplätze wie Ravensburg

In Ravensburg werden ab 2023 erstmals Parkgebühren auf der Kuppelnau fällig. Die Händler rebellierten gegen den Plan der Stadtverwaltung, weil sie einen Kundenrückgang fürchten. Dabei bietet Ravensburg auch künftig noch viel mehr kostenlose Parkplätze als umliegende Städte, wie ein Blick in die Region zeigt.

Keine andere Stadt bietet an einem Ort so viele Stellplätze

Ravensburg bietet derzeit 650 kostenfreie Parkplätze auf der Kuppelnau, die ab 2023 Geld kosten werden. Hinzu kommen 1000 Parkplätze auf dem Gelände an der Oberschwabenhalle, die auch künftig kostenlos bleiben werden und nur zu Messezeiten wegfallen oder bei Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Weihnachtszirkus zeitweise reduziert werden müssen. Um zu Fuß ins Herz der Stadt bis zum Rathaus zu gelangen, muss man 1,4 Kilometer weit gehen.

Das ist selbst nach Einführung der Gebührenpflicht auf der Kuppelnau noch eine komfortablere Situation für Autofahrer als in vielen anderen Städten in der Region. Die „Schwäbische Zeitung“ hat dort nach größeren kostenlosen Parkplätzen gefragt – Stellplätze entlang von Straßen in Wohn- und Gewerbegebieten wurden nicht berücksichtigt.

Auch Biberach stellt Festplatz zur Verfügung

Größere Städte wie Friedrichshafen und Memmingen gehen schon jetzt deutlich rigoroser vor als Ravensburg, wenn es um Parkgebühren geht. Ähnlich wie in Ravensburg ist die Situation nur in Biberach.

In Biberach (gut 34 000 Einwohner) steht wie in Ravensburg der Festplatz mit rund 500 Parkplätzen kostenlos zum Parken zur Verfügung und ist selten voll, wie man aus der Stadt hört. Beim Schützenfest im Juli ist er anderweitig belegt. Auch wenn Zirkusse gastieren, fallen einige Parkplätze weg. Hier sind es nur einige Hundert Meter bis zum Marktplatz.

Eine Abweichung zur Lage in Ravensburg: In Biberach ist die erste Stunde im Parkhaus kostenlos – dazu habe man sich entschieden, damit Autofahrer direkt die Garagen ansteuern, statt auf der Suche nach einem kostenlosen Parkplatz mehrere Runden durch die Stadt zu drehen, sagt Pressesprecherin Andrea Appel auf Anfrage.

Es gebe mehrere Lebensmittelhändler in der Innenstadt, bei denen man auch mal schnell was einkaufen wolle. Die kostenlose erste Stunde sei aber auch aus Sicht des Stadtmarketing der Versuch, Leute in die Stadt zu locken.

Diese zwei kleineren Städten setzen auch auf kostenfreies Parken

Die Stadt Weingarten (gut 25 000 Einwohner) bietet kostenlose Parkplätze, auf denen man ohne zeitliche Begrenzung stehen kann, auf dem Festplatz an. Der Fußweg beträgt knapp einen Kilometer bis zum Rathaus in Weingarten.

Sigmaringen (gut 17 000 Einwohner) bietet in der Nähe zum Bahnhof auf dem Parkplatz in der Landesbahnstraße 200 kostenlose Parkplätze an, nur wenige Hundert Meter von der Altstadt entfernt.

Friedrichshafen mit gut 60 000 Einwohnern und vielen Besuchern aufgrund der Lage am See verlangt auf allen innerstädtischen Parkplätzen Gebühren, wie Stadtsprecherin Monika Blank sagt. Einzige Ausnahme stellten im Winter die Parkplätze an den Freibädern (Strandbad Friedrichshafen, Frei- und Seebad Fischbach, Wellenfreibad Ailingen) sowie am Freizeitgelände Manzell dar. Dort wird außerhalb der Badesaison kein Geld fürs Parken verlangt. Der einzige dieser Parkplätze, der innenstadtnah liegt, ist der am Strandbad – 1,7 Kilometer Fußweg von der zentralen Friedrichstraße entfernt.

Aus Memmingen mit rund 44 000 Einwohnern antwortet das Straßenverkehrsamt: „Im Memminger Stadtgebiet gibt es tatsächlich keine kostenfreien Parkstände mehr.“ Die letzten beiden großen kostenlosen Plätze seien in den letzten Jahren bebaut worden. „Eine größere Fläche, die kostenfrei zur Verfügung steht, ist nur vor dem Stadion vorhanden. Dieser Platz ist jedoch nicht innenstadtnah“, heißt es aus Memmingen. Vom Stadion zum zentralen Theaterplatz läuft man zu Fuß 1,7 Kilometer.

Lindau bietet nur in den Ferien kostenfreie Parkpläzte

Die Stadt Lindau (knapp 26 000 Einwohner) bietet kostenloses Parken nur in den bayerischen Ferien auf zwei Schulparkplätzen an. Diese befinden sich an der Beruflichen Schulen und am Valentin-Heider Gymnasium – beide sind mehr als zwei Kilometer Fußweg vom Rathaus auf der Insel entfernt.