Kauf eins mehr – für die Ravensburger Tafel

In Ravensburg ist am Samstag, 14. Dezember, von 9 bis 16 Uhr in folgenden Märkten die Aktion „Kauf eins mehr“ zugunsten der Tafel Ravensburg: Bei Kaufland, Lidl und Edeka (Weststadt) stehen ehrenamtliche Mitarbeiter des Tafelladens und nehmen die gespendeten Lebensmittel entgegen, hießt es in der Pressemitteilung des DRK Ravensburg. Benötigt werden haltbare Lebensmittel wie Konserven, Nudeln, Reis, Kaffee, Zucker, Waschmittel und Körperpflegeprodukte. „Wer für diese Aktion spendet, hilft den Bedürftigen in unseren Städten direkt und unbürokratisch“, werden die Tafelleitungen Simone Prommer und Paul Bundschuh in dem Schreiben zitiert. Auch schon vor dem 14. Dezember kann in den teilnehmenden Ravensburger Märkten gespendet werden. Hinter den Kassen stünden Einkaufswagen, in die die Spenden gelegt werden können, so der Pressetext. Foto: DRK Ravensburg