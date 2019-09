Katrin Seglitz stellt Roman „Schweigenberg“ in Ravensburg vor

Die Ravensburgerin Katrin Seglitz in der Buchhandlung Ravensbuch in Ravensburg am Donnerstag, 12. September, um 20 Uhr stellt ihren neuen Roman „Schweigenberg“ vor, heißt es in einer Pressemitteilung.

Katrin Seglitz erzählt in „Schweigenberg“ von einem Böttcher, der sich an einem Richter rächt, von einer Schuhmacherin, die nach der Wende arbeitslos wurde, und von ihrer Enkelin, die unbequeme Fragen stellt.

Und hierum geht es: Arne Schütz ist Böttcher und hat einen Weinberg an der Unstrut. Als er in den Wald geht, um Holz zu holen für seine Fässer, trifft er Lutz Winter, den Mann, der ihn wegen versuchter Republikflucht zu drei Jahren Gefängnis verurteilt hat. Plötzlich weiß Arne, was er will. Er will, dass Winter eine Ahnung davon bekommt, wie es ist, im Gefängnis zu sein. Auch 30 Jahre nach dem Mauerfall sind immer noch nicht alle Rechnungen beglichen.

Katrin Seglitz lebt seit zwanzig Jahren in Ravensburg. Sie hat Literatur, Philosophie und Kunstgeschichte studiert, Erzählungen veröffentlicht, einen Roman „Der Bienenkönig“ und ist Mitherausgeberin des Literarischen Jahreshefts „Mauerläufer“. Im Herbst 2018 ist ihr erstes Buch erschienen: „Meine traurige Heimat war das schönste Land der Welt. Jetzt ist es das Unglücklichste. Geflüchtete erzählen von Syrien, aufgezeichnet von Katrin Seglitz“.