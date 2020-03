Katholische Kirche empfiehlt in Ravensburg Briefwahl

Wegen des Coronavirus rät die katholische Kirche zur Briefwahl. In Ravensburg können am 21./22. März rund 20 500 katholische Kirchenmitglieder ab 16 Jahren ihre Kirchengemeinderäte wählen. Darunter sind etwa auch 3300 polnische und rund 500 kroatische Katholiken. Sie stimmen über insgesamt 125 zu vergebende Kirchengemeinderatssitze in zwölf Gemeinden der drei Seelsorgeeinheiten Ravensburg Mitte, Süd und West sowie die Pastoralräte der polnischen und kroatischen Gemeinde ab. Insgesamt stehen 144 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl. Die Wahl wird trotz Coronavirus stattfinden. Alle Wahlberechtigten werden von der Kirche jedoch aufgerufen, ihre Stimmzettel per Briefwahl abzugeben und nicht persönlich ins Wahllokal zu kommen. Die Briefwahlunterlagen wurden allen Wahlberechtigten zugestellt. In St. Jodok findet mangels einer ausreichenden Zahl an Kandidaten keine Wahl statt, wie schon vor fünf Jahren. Hier wird das weitere Vorgehen bei einer Gemeindeversammlung am 31. März um 20 Uhr im Haus der Katholischen Kirche besprochen.