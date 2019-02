Kasper und Zauberer treten in Ottokars Puppentheater auf

In Ottokars Puppentheater im Vogthaus treten am Sonntag, 24. Februar, um 15.30 Uhr der „Kasper und der Zauberer Mamputzi Dallores“ auf. Zum Inhalt schreiben die Veranstalter: Die Prinzessin ist krank. Sie hat Bauchweh. Kasper und sein Freund Seppel wollen helfen. Der Zauberer Mamputzi Dallores braut gerade einen neuen Zaubertrank. Nix wie hin! Denn so ein Trank hilft bestimmt auch gegen Bauchweh. Ganz so einfach ist es nun doch nicht. Ohne eine besondere Zutat hat der Trank keine Heilwirkung. Diese Zutat müssen die zwei Freunde erst einmal besorgen.