Karwoche beginnt mit der Segnung der Palmzweige

Am Palmsonntag wurden in Ravensburg traditionell die Palmzweige gesegnet. Der Wortgottesdienst der Kirchengemeinde St. Christina fand auf dem Schulhof statt. Diakon Michael Wielath segnete die Palmzweige bei schönem Wetter, aber eiskaltem Wind. Der Gottesdienst wurde untermalt mit Liedern, gesungen vom Kirchenchor. Kommunion- und andere Kinder hatten kunstvolle Palmen gebastelt. Wielath trug die Passionsgeschichte vor, die das Leiden Christi beschreibt und seinen grausamen Höhepunkt in der Kreuzigung findet. Als Palmsonntag wird der letzte Sonntag vor Ostern bezeichnet, er markiert den Beginn der Karwoche.