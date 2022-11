Kartoffelbrei, Tomatensuppe und Sekundenkleber – So schützen sich Museen in der Region vor Attacken

Florenz, London, Berlin: Um ihrem Protest gegen den Klimawandel Aufmerksamkeit zu verschaffen, attackierten Aktivisten der „Letzten Generation“ in den vergangenen Wochen immer wieder Kunstwerke berühmter Maler und Bildhauer.

Dabei schütteten Sie etwa Tomatensuppe über einen van Gogh, bewarfen ein Gemälde von Claude Monet mit Kartoffelbrei oder klebten ihre Hände an die „Sixtinische Madonna“ von Raffael, welche in Dresden ausgestellt ist.

Dass bei den Aktionen bisher kaum ein nennenswerter Schaden an den Kunstwerken entstanden ist, kann man der Wundererzählung zuschreiben oder dem Kalkül der Aktivisten. So genau kann das keiner festmachen.

Vor allem die großen Museen weltweit sind nun in Aufregung und fürchten sich vor Angriffen auf Kulturschätze. Aber auch kleine Häuser stehen vor Herausforderungen. Das ist das Ergebnis einer Abfrage bei Museen in der Region.

Wenngleich man Aktionen in diesem Ausmaß wie in Potsdam oder London aufgrund der niedrigen Aufmerksamkeitsspanne kaum für möglich hält, sind die Attacken der „Letzten Generation“ auch hier ein Thema.

Ulmer Museum ist besorgt

Im Ulmer Museum zum Beispiel, in dem Besucher das nahezu 40.000 Jahre alte Kunstwerk des „Löwenmenschen“ besuchen können, zeigt man sich besorgt. Zwar befindet sich die „kleine Mona Lisa“, wie Direktorien Stefanie Date das wichtigste Exponat der Sammlung nennt, in einer Sicherheitsvitrine hinter Hochsicherheitsglas.

Trotzdem nehmen man die Bedrohung nicht auf die leichte Schulter. „Wir sind im Austausch mit den Kollegen, die betroffen waren. Wir überlegen uns natürlich, wie wir uns gegen solche Attacken, die sicher unvermittelt kommen, wie wir uns dafür rüsten. Aber ich kann trotzdem nicht verhindern, dass jemand in der Hosentasche eine kleine Tube Sekundenkleber mit sich führt.“

Der Löwenmensch, geschnitzt aus Mammut-Elfenbein, ist im Museum Ulm zu bewundern. (Foto: Museum Ulm)

Pressesprecher Marcel Hess erklärte, man habe das Sicherheitspersonal nochmal sensibilisiert und darauf aufmerksam gemacht, noch genauer hinzusehen. Außerdem, so der Sprecher, sei man dazu übergegangen, dass Besucher der Ausstellung ihre Taschen und Mäntel, vor einem Besuch abgeben, so dass es keine Möglichkeiten gibt, größeres Material in die Ausstellung einzuschleusen, mit dem man Schaden anrichten könnte.

Weniger Sorgen über Anschläge von Aktivisten macht man sich derweil im Kunsthaus in Bregenz am Bodensee. Zwar gab es dort schon mal einen Fall im Jahr 2005. Dieser stand aber nicht in Zusammenhang mit öffentlichem Protest.

Von außen betrachtet, wirkt das Kunsthaus Bregenz wie ein funkelnder Stein. (Foto: Roland Rasemann)

Eine Sprecherin des KUB äußerte sich zu den Schutzmaßnahmen gegenüber Schwäbische.de so: „Es gibt im Kunsthaus Bregenz eine genügende Anzahl an Aufsichten, dazu Videoüberwachung und spezielle Schutzmaßnahmen, wenn das Haus geschlossen ist. Da seit dem Vorfall 2005 keine Schäden durch Personen aufgetreten sind, gibt es auch keinen Grund, hier verstärkt wirksam zu werden.“

Es geht nicht ohne Verbote

Im Kunstmuseum Ravensburg geht man die Sache aber anders an. Die Leiterin und Direktorin Ute Stuffer zeigt sich alarmiert wegen der Aktionen der „Letzten Generation“. „Das sind alle Museen“, sagt Stuffer, die in regem Austausch mit den Kollegen steht. Auch in der Türmestadt wurde das Aufsichtspersonal sensibilisiert.

Ausstellungen, Sonderführungen und Bilderschauen gibt es am Tag des offenen Denkmals am kommenden Sonntag, 9. September, im Zeppelinmuseum zu sehen. (Foto: Archiv: Michael Fischer)

Doch das reicht der Museumsleitung offenbar nicht aus. Hier geht man noch einen Schritt weiter: Zur nächsten Ausstellungseröffnung am 18. November wird in den Räumlichkeiten ein generelles Taschenverbot greifen.

Besucherinnen und Besucher dürfen dann auch keine kleinen Taschen mehr mit in die Ausstellungsräume nehmen. Ute Stuffer hofft auf das Verständnis der Besucher, findet diese Maßnahme aber angesichts der aktuellen Entwicklung „unumgänglich“.

Man ist gegen heimtückische Attacken nie zu 100 Prozent gewappnet. Claudia Emmer, Direktorin des Zeppelin Museum Friedrichshafen

Gut geschultes Personal, keine Taschen oder sperrigen Gegenstände in den Ausstellungsräumen, darauf setzt man auch im Zeppelin Museum Friedrichshafen. Claudia Emmer, Leiterin des Hauses, sagt: „Insgesamt gehen wir davon aus, dass unsere Werke gut geschützt sind. Allerdings ist man gegen heimtückische Attacken wie diese nie zu 100 Prozent gewappnet.“

Für diese Form des Protests kann Emmer wenig Verständnis aufbringen: „Diese Aktionen möchte das Zeppelin-Museum aufs Schärfste verurteilen, denn Museen sind nicht die Gegenspieler im Kampf gegen den Klimawandel, sondern Partner.“

Das unterstreicht auch die Wahl der Ausstellungen im Haus, die sich mit den Themen Ressourcenverschwendung und Klimawandel beschäftigen, sowie die Ausarbeitung von Nachhaltigkeitsstrategien, wie das Museum schriftlich mitteilt.

Wenig Gelassenheit zeigt Max Tillmann, Direktor des Museums im Prediger in Schwäbisch Gmünd. In einem Interview des SWR sagte er: „Wir sind da sehr sensibilisiert und man hat jetzt ja auch festgestellt, dass das im Endeffekt auch eine Welle ist, möglicherweise zunehmend, diese Anschläge. Wir haben ein sehr genaues Auge drauf.“ Für die Protestform hat Tillmann, genau wie alle anderen, die sich auf diese Anfrage gemeldet haben, wenig Verständnis:

Das ist ein absolutes Unding, diese Entwicklung.

Kein Verständnis für Protest

Marcel Hess, Sprecher am Museum in Ulm, bringt es so auf den Punkt: „Hier werden von den Aktivisten Kunstwerke in Geiselhaft genommen. Der Weg auf das Problem des Klimawandels aufmerksam zu machen ist zwar der Richtige, wie er gegangen wird, das ist nicht legitim.“ Auch für Ute Stuffer ist es der falsche Weg:

Man sollte hier nicht nur Achtung vor der Natur haben, sondern auch vor der Kultur.

Trotz aller Kritik an den Protestaktionen und verschärften Maßnahmen, sind sich fast alle Häuser in einem Punkt einig: Man ist nie hundertprozentig vor solchen Aktionen gefeit.