Karten für Bürgerempfang zur Oberschwabenschau sichern

Die Stadt Ravensburg lädt im Rahmen der Eröffnung der Oberschwabenschau für Samstag, 15. Oktober, zum Bürgerempfang ein. Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir, wird die 53. Oberschwabenschau eröffnen.

Der Bürgerempfang startet um 10.15 Uhr (Einlass ab 10 Uhr) in die Halle 9 (Grüner Pfad) auf dem Gelände der Oberschwabenhalle Ravensburg. Anmeldung dafür sind, unter Angabe der Personenzahl, bis spätestens Freitag, 16. September, per E-Mail an Buergerempfang@ravensburg.de möglich. Aus Kapazitätsgrenzen können maximal zwei Karten pro Anmeldung vergeben werden. Die Oberschwabenschau findet vom 15. bis 23. Oktober statt.