Karten für OEW-Kultursommer in Ravensburg zu gewinnen

Nach dem großen Erfolg im vergangen Jahr bietet der zweite OEW-Kultursommer im Landkreis Ravensburg 2018 ein breites Spektrum an unterschiedlichen musikalischen Stilrichtungen und eindrucksvollen Spielorten, so eine Pressemitteilung der Veranstalter. Ins Leben gerufen wurde die Reihe von Landrat Harald Sievers mit dem Ziel, kulturelle Veranstaltungen in der Region zu stärken.

Zwischen Juni und August lädt der OEW-Kultursommer seine Besucher zu klassischen Konzerten, Opernaufführungen, Kabarett und Gesang auf fünf ganz unterschiedlichen Bühnen im Landkreis Ravensburg ein: Auf der Freilichtbühne vor dem historischen Rathaus in Isny kommt anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Isny Opernfestivals die Oper „Ariadne auf Naxos" von Richard Strauss zur Aufführung (16.,18.,22. Juni, um 20.30 Uhr).

Die Internationalen Wolfegger Konzerte stehen ganz im Zeichen der italienischen Musik. Im der Kirche St. Katharina und des Rittersaals im Schloss ist das weltbekannte Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala am Samstag und Sonntag, 30. Juni und 1. Juli, zu Gast.

Die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer des Einhaldenfestivals werden vom 26. bis 29. Juli die Festivalbühne zum zweiten Mal auf dem Kaseshof in Geratsreute bei Fronhofen aufschlagen. Neben dem breit gefächerten Bühnenprogramm bietet das Kulturprojekt Erlebnisse für die ganze Familie.

Freunde der modernen Blasmusik kommen beim Brass-Festival „Brass im Gras“ auf dem Gelände des Bauernhaus-Museums Allgäu-Oberschwaben Wolfegg am Freitag, 31. August, ab 18 Uhr auf ihre Kosten.

Ein besonderes Highlight ist der Gewinner des vom Landkreis Ravensburg ausgelobten Wettbewerbs: Die A-capella-Gruppe „füenf“ präsentiert am Freitag, 5. August, um 19 Uhr im Rahmen von „Kißlegg ist ganz Chor“ ihr Programm „5 Engel für Charlie“ an einem der reizvollsten Orte im Landkreis Ravensburg – auf der neuen Seebühne im Strandbad Obersee in Kißlegg.

Als besondere Zugabe verlost der Kulturbetrieb Landkreis Ravensburg in diesem Jahr für die Veranstaltungen des diesjährigen OEW-Kultursommers insgesamt neun Freikarten: Dabei handelt es sich um zwei Karten für die Opernpremiere „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss am Samstag, 16. Juni, um 20.30 Uhr, zwei Karten für das Kirchenkonzert mit dem Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala und dem Philharmonischen Chor München am Sonntag, 1. Juli, um, 17 Uhr, eine Familienkarte für das Einhaldenfestival am Samstag, 28. Juli, zwei Karten für „füenf“ am Sonntag, 5. August, um 19 Uhr im Strandbad Obersee und zwei Karten für „Brass im Gras".

Interessenten senden eine E-Mail mit ihrem Konzertwunsch sowie Name, Anschrift und Telefonnummer an info@kultursommer-rv.de. Einsendeschluss ist am Mittwoch, 13. Juni. Die Gewinner werden benachrichtigt. Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.