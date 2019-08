Karten für Ingmar Stadelmann gewinnen

In seinem neuen Programm „Fressefreiheit – Ein Meinungsstresstest“ konfrontiert der vielfach preisgekrönte Stand-up-Comedian Ingmar Stadelmann ab Herbst 2018 sein Publikum mit einer virtuosen Komposition widersinniger Meinungen. Zum Spaß. Und weil er es kann. Fressefreiheit halt. Am Samstag, 12. Oktober, kommt Stadelmann um 20 Uhr in den Schwörsaal in Ravensburg.

Irgendwo zwischen Haltung, Message und Pointe liege laut der Ankündigung des Veranstalters die Erkenntnis, ein Ort, der offensichtlich nicht oft WLAN hat. Deswegen brauche es Momente der Wahrhaftigkeit – live, mit viel inbrünstigem und manchmal auch irritiertem Lachen. Denn in „Fressefreiheit – Ein Meinungsstresstest“ feiert Ingmar Stadelmann ein Land, in dem man doch öfter etwas sagt, bevor man denkt, und dafür nicht ins Gefängnis kommt.

„Ursprünglich wollte ich die Show 'Der Metzger mit dem Florett' nennen. Aber dann hatte ich Angst vor Anschlägen fundamentalistischer Veganer“, sagt Stadelmann und grinst verschmitzt. Schon das Plakat, angelehnt an den russischen Performance-Künstler Pjotr Pawlenski, der sich tatsächlich gegen Apathie, politische Gleichgültigkeit und Fatalismus in Russland öffentlich den Mund zunähte, beweise laut Veranstalter: Bei Ingmar Stadelmann handelt es sich nicht um einen weiteren Mainstream-Spaßmacher.

Der Russe Pawlenski endete übrigens in der Psychatrie. Ingmar Stadelmann hingegen hat für seine Therapie zum Glück die Bühne und sein Publikum. Jetzt zeigt er mit Fressefreiheit sein selbst geschaffenes Universum, welches die Grenzen zwischen Kabarett und Comedy auflöst. Zwischen Influencer und Komiker, zwischen Serdar Somuncu und Dieter Nuhr, berlinere sich Stadelmann provokant, aber mit schelmischem Charme in die Herzen seiner Fans, heißt es weiter.