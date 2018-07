Karten für die Insel Mainau zu gewinnen

Heute startet unsere Sommerzeit und mit ihr beginnen auch die täglichen Verlosungen.

Im großen Lostopf der „Schwäbischen Zeitung“ sind Karten für verschiedene Vergnügungsparks, Freifahrten für diverse Bergbahnen, eine geführte Segway-Tour, Hotel-aufenthalte, eine Radreise und Tickets für Museen. Zum Auftakt gibt es heute drei Familienkarten sowie zweimal zwei Eintrittskarten für die Blumeninsel Mainau. In diesem Jahr nimmt die Insel im Bodensee ihre Besucher mit auf eine Reise in südliche Gefilde. Unter dem Motto „Baobab und Bonobo – Faszination Afrika“ wird auf der Insel während des gesamten Blumenjahres die Vielfalt von Kultur und Natur dieses faszinierenden Erdteils präsentiert. Unter anderem ist in einer Wüstenlandschaft die Nachbildung der Cheops-Pyramide samt Sphinx aus Sand zu sehen. Kulturpflanzen, die in Afrika heimisch sind, werden in einem westafrikanischen Bauerngarten vorgestellt, und die Mediterran-Terrassen sind mit Pflanzen aus Südafrika bepflanzt. Auf der Rasenfläche vor dem Schloss entstand eine ostafrikanische Graslandschaft.