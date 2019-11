Karten für Battle Beast gewinnen

Die finnische Heavy-Metal-Band Battle Beast ist im Rahmen ihrer „No more Hollywood Endings“-Tour auch im Oberschwabenklub Ravensburg zu Gast. Wie die Veranstalter mitteilen gibt es einen special guest: Cyhra.

Das freue Noora Louhimo, die Frontfrau des Sextetts. „Es freut uns sehr, dass keine Geringeren als Cyhra das Line-up unserer kraftvollen Metal-Partys komplettieren. Mit ihren dynamischen und vor allem unterhaltsamen Shows werden sie definitiv dafür sorgen, dass das Publikum den ganzen Abend über unter Storm steht und die Bühne ordentlich für Battle Beast aufgeheizt sein wird“, wird Louhimo in der Pressemitteilung der Veranstalter zitiert.

Infos zur Verlosung

Für das Konzert am Mittwoch, 4. Dezember, 20 Uhr, verlosen die live.in.Ravenbsurg Veranstaltungsgesellschaft und die „Schwäbische Zeitung“ zweimal zwei Karten. Wer gewinnen möchte, der sollte bis Montag, 2. Dezember, 18 Uhr, eine E-Mail mit dem Stichwort „Battle Beast“, seinem Namen und seiner Adresse per E-Mail an gewinnenrv@schwaebische.de schreiben. Die Gewinner erhalten eine E-Mail mit den Tickets zum Ausdrucken. Infos zum Datenschutz bei Schwäbisch Media gibt es unter www.schwäbische.de/datenschutzhinweis im Internet.

Tickets gibt es auch unabhängig von der Verlosung für 29,82 Euro unter www.liveinravensburg.de und unter Telefon 0751 / 82800.