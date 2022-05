Sie suchen einen See für den Badeausflug am Wochenende oder sind verzweifelt auf der Suche nach einem Strandbad am Bodensee? In unserer Karte finden Sie alle Bäder der Region zusammengefasst. Kannten Sie schon alle Bäder in ihrer Region.

Bei Ergänzungen oder Anmerkungen kontaktieren Sie uns gerne unter online@schwaebische.de.