Karrieremesse in der Oberschwabenhalle

Die Karrieremesse von Schwäbisch Media beginnt am Donnerstag, 5. Mai, um 11 Uhr in der Oberschwabenhalle Ravensburg. Besucherinnen und Besucher haben an diesem Tag bis 19 Uhr die Möglichkeit, zahlreiche Unternehmen aus der Region sowie deren Berufsangebote kennenzulernen. Auf der Messebühne werden den ganzen Tag über verschiedene Vorträge abgehalten. Außerdem können die Besucher bei einer Profi-Fotografin ein kostenloses Bewerbungsfoto machen lassen und dieses gleich mit nach Hause nehmen. Bei einem Gewinnspiel wird von 12 bis 18 Uhr zu jeder vollen Stunde ein iPad verlost. Zwei Foodtrucks vor der Halle bieten Crêpes und Burger an. Der Eintritt zur Karrieremesse ist frei. Die Veranstalter empfehlen den Besuchern das Tragen einer FFP2- oder medizinischen Maske. Eine Verpflichtung dazu besteht nicht. Weitere Informationen sowie die teilnehmenden Unternehmen finden Interessierte online unter www.karrieremesse-im-süden.de