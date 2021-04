Karrieremesse im Süden findet digital statt

Die Karrieremesse findet am Donnerstag, 22. April, statt – erstmals digital. Wer sich beruflich neu orientieren möchte oder muss und einen Überblick zu Weiterbildungsmaßnahmen und Kontakt zu Arbeitgebern sucht, sollte die Jobmesse besuchen, erklären die Organisatoren.

Statt in der Oberschwabenhalle finden die Angebote und Begegnungen nun im Internet statt. Für die Besucher ist das interessant: Mit einem Klick ist man auf der Messe, denn Anreisezeiten entfallen und wer anonym bleiben möchte, kann das tun. Wer die Messe besuchen möchte, benötigt lediglich Laptop oder Tablet mit Kamera und Mikrofon, um mit den Ausstellern in ein Gespräch zu gehen.

Ähnlich wie bei einer Präsenzmesse bietet die Plattform drei Bereiche: die Ausstellung mit den Online-Messeständen, die Vortragsräume sowie die Hauptbühne.

Die Besucher können sich auf den Ständen über die Aussteller informieren und bei Interesse über Text- oder Video-Chat direkt mit diesen ins 1:1-Gespräch gehen. Das digitale Messemagazin, die Jobwall mit allen ausgeschriebenen Stellen der Aussteller und die Filterfunktionen erleichtern den Überblick. Neu und sicher ebenso interessant sind über 70 Live-Vorträge und Präsentationen der Aussteller, welche über den gesamten Tag verteilt stattfinden. Auf der Hauptbühne laufen rund um die Uhr Experten-Vorträge, Diskussions-Runden, Live-Messerundgänge sowie ein Gewinnspiel.

Die Karrieremesse digital richtet sich einerseits an Studenten, Absolventen und junge Menschen, die zum Beispiel ihre Ausbildung abgeschlossen haben und nun einen Einstieg ins Berufsleben suchen. Aber auch an Berufserfahrene, also Fach- und Führungskräfte, Spezialisten, an Wieder- und Quereinsteiger, an Studienabbrecher, an Interessenten und Neugierige.

Über 50 regionale und nationale Unternehmen aus Industrie und Wirtschaft, Handel und Dienstleistung aber auch Hochschulen und Bildungsträger sind bereits angemeldet. Mit dabei sind unter anderem EBZ, Vetter, ZfP, Deutsche Bahn, Rentschler, Geberit, Rafi, Julius Blum oder die Landespolizei.