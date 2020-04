Karl Frierson und Yasi Hofer geben ein Livestream-Jazzkonzert

Nach dem Livestream-Testlauf mit Michael Moravek und William Widmann wird es ein weiteres kostenloses Livestream-Jazzkonzert am Wochenende in Ravensburg geben, teilt der Verein Jazztime Ravensburg mit. Karl Frierson und Yasi Hofer spielen am Sonntag, 19. April, ein etwa 40-minütiges Set, das live und ohne Saalpublikum ab 19 Uhr aus dem Theater Ravensburg gestreamt wird.

Sänger und Multi-Instrumentalist Karl Frierson steht als Frontmann der Band DePhazz weltweit auf den Bühnen und genießt vor allem in der Ukraine und Russland den Status eines Popstars, heißt es in der Pressemitteilung. Vor ein paar Jahren habe er die Ulmerin Yasi Hofer das erste Mal eingeladen, in seiner eigenen Soulprint-Band zu spielen. Definitiv könne dieser Soul- und Funk-Mix für eine Rockgitarristin als Herausforderung beschrieben werden. Die am Berklee College of Music ausgebildete Hofer zähle auch in diesem Genre zu den Besten auf ihrem Instrument. Der Livestream wird verlinkt über die Seiten von Jazztime und dem Theater Ravensburg: www.jazztime-ravensburg.de und www.theater-ravensburg.de