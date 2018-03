Karl Dachs holt einen Landestitel

Karl Dachs von den Tischtennisfreunden Altshausen ist die Nummer 1 des TTF-Landesligateams, das kurz vor dem Aufstieg in die Verbandsklasse steht – und er ist ein Doppelspezialist. Bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Viernheim stand er bei den Senioren 50 im Einzel und im Mixed jeweils im Viertelfinale, das Doppel gewann er mit dem Kornwestheimer Roman Domagala.

Im Viertelfinale gewannen Dachs/Domagla gegen Czech/Theobald mit 11:7, 11:7 und 11:6. Im Halbfinale siegten sie nach einer starken Leistung gegen das topgesetzte Untertürkheimer Oberligadoppel Basaric/Dordevic mit 11:7, 12:10, 12:14 und 11:6. Dannegger/Schädler entschieden im Finale nur den zweiten Satz knapp für sich. Alle anderen Sätze gingen an die Goldmedaillengewinner Dachs/Domalaga.

Gleich einen kompletten Medaillensatz holte sich Wolfang Jagst bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in der Altersklasse Senioren 60. Mit Petr Fischer vom 1. TTC Wangen kam er durch Siege gegen Roth/Stieber (3:1) und Schulz/Frey (3:1) ins Finale. Gegen das südbadische Doppel Bürgin/Loss lagen Jagst/Fischer 0:2 zurück. Doch das 11:9 im dritten Satz läutete die Wende zum 3:2-Sieg ein. Im Einzel gewann Jagst in der Gruppenphase gegen Frey, Stößer und Sauerborn, im Viertelfinale siegte er mit 3:0 gegen Schulz und im Halbfinale mit 3:0 gegen Bürgin. Gegen Rolf-Dieter Loss musste sich der TTF-Spieler dann allerdings geschlagen geben. Zu Gold und Silber gab es schließlich noch Bronze im Mixed mit seiner Doppelpartnerin Gabriele Cato-Liczmanski. Insgesamt also ein großer Erfolg für den Landesligaspieler der TTF Altshausen.