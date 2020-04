Karfreitagsgottesdienst als Video abrufbar

In Zeiten der Corona-Pandemie kann auch der beliebte Karfreitagsgottesdienst „Passion und Percussion“ der Jugendkirche Joel nicht wie gewohnt stattfinden. Um die Passion Christi dennoch in eindrücklichen Bildern, Worten und Klängen zu präsentieren, haben die Musikschule Ravensburg und die Jugendkirche Joel ein Video produziert, das allen Interessierten online zur Verfügung gestellt wird, teilen die Veranstalter mit. So kann die diesjährige Ausgabe von „Passion and Percussion“ zuhause, allein oder mit der Familie, erlebt werden. Normalerweise nehmen mehrere Hundert Besucher an dem Gottesdienst in St. Jodok teil, der seit vielen Jahren in Kooperation mit der Percussion-Klasse der Musikschule Ravensburg unter der Leitung von Frau Marion Hafen gestaltet wird. Das Video wird an Karfreitag ab 12 Uhr auf dem Online-Kanal der Jugendkirche Joel veröffentlicht und voraussichtlich bis Ostersonntag abrufbar sein. Alle weiteren Informationen und den Link zum Video gibt es auch im Internet unter www.jugendkirche-ravensburg.de