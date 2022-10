Karatekämpfer des KJC Ravensburg gewinnen dreimal Bronze

Das bayerische Elsenfeld ist Austragungsort der deutschen Karate-Meisterschaft der Jugend und Junioren gewesen. Erstmals konnte die DM wieder ohne größere Corona-Beschränkungen stattfinden. Vom Karateteam des KJC Ravensburg hatten sich Andrej Mihajlovic, Michael Denejko, Sabrina Mayer sowie Evelyn Kostbar und Paul Boger als Vertreter des Landesverbands Baden-Württemberg für die nationalen Titelkämpfe qualifiziert. Die Meisterschaft ist auch ein wichtiges Kriterium für die Nachwuchsathleten, um sich für die deutsche Nationalmannschaft zu empfehlen.

Nach dem Rückstand behält Paul Boger die Ruhe

Andrej Mihajlovic (U16, bis 45 kg) und Michael Denejko (U18, bis 76 kg) zeigten, dass sie durchaus in der Lage sind, sich mit der nationalen Spitze zu messen. Mihajlovic erreichte das kleine Finale um Bronze und musste sich hier nur knapp geschlagen geben.

Die erste Medaille für Ravensburg sicherte sich in Paul Boger der wohl erfahrenste Athlet des KJC-Nachwuchsteams in der Kategorie U18 (bis 61 kg). Nach einem 2:0-Auftaktsieg gegen einen starken Berliner Athleten wurde Bogers Weg erst im Halbfinale von einem ukrainischen Athleten, der für den Landesverband Bayern an den Start ging und später deutscher Meister wurde, knapp gestoppt. Boger zeigte nach dem Kampf jedoch mentale Stärke, blieb konzentriert und besprach mit Trainer Matthias Lindel die Taktik für den Kampf um Bronze. Dies sollte sich auszahlen, da zunächst sein ebenfalls aus Baden-Württemberg kommender Kontrahent mit einer Fausttechnik zum Körper zum 1:0 kam. Paul Boger setzte seine Taktik aber laut Mitteilung konsequent um, kam erst zum Ausgleich und dann zur 2:1-Führung. Diese ließ er sich bis zum Schlussgong nicht mehr nehmen und freute sich mit Bronze über die Komplettierung seines Medaillensatzes (Gold 2017 und 2019, Silber 2016) bei deutschen Meisterschaften.

Bronze zusammen mit Teamkollegen aus Esslingen

Sabrina Mayer und Evelyn Kostbar vom KJC sind mit dem Shotokan Esslingen als aussichtsreiches Frauenteam in der U16-Kategorie an den Start gegangen. Das Team hatte sich dank des starken Auftritts von Mayer bei den baden-württembergischen Meisterschaften für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Und auch hier erreichten sie nach Siegen über den Chikara-Club Erfurt und das Team Nordrhein-Westfalen ungefährdet das Halbfinale. Hier standen die KJC-Kämpferinnen der KG Ostwestfalen gegenüber, der sie sich mit 1:2 geschlagen geben mussten. Im kleinen Finale um Bronze war die Freude laut Mitteilung aber schnell wieder groß, als die Auftaktbegegnung gewonnen wurde. Nach dem zweiten Kampf war sie noch größer, denn auch diesen gewann die Kampfgemeinschaft Esslingen-Ravensburg und holte sich die Bronzemedaille.