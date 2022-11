Kapelle und Unterführungen mit Graffiti beschmiert

Eine Kapelle sowie zwei Unterführungen in der Schubertstraße und am Bahnhof wurden am vergangenen Wochenende mit Graffiti beschmiert. Das teilt die Polizei mit. Die Täter brachten mehrere Schriftzüge und Symbole an, teilweise mit beleidigendem und bedrohendem Inhalt. Wie hoch der verursachte Schaden an den Gebäuden ist, kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei hat wegen der Schmierereien Ermittlungen eingeleitet, Hinweise werden unter der Telefonnummer 0751 / 803 33 33 erbeten.