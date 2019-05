Kanzlerin kommt nach Ravensburg - um verdienten Politiker posthum zu ehren

Andreas Schockenhoff wurde am 23. Februar 1957 in Ludwigsburg geboren, dort legte er auch sein Abitur ab. Anschließend studierte er in Tübingen und Grenoble Romanistik, Germanistik und Geschichte. Nach seiner Promotion zum Dr. phil. arbeitete er bis 1990 als Lehrer am Freien Katholischen Gymnasium im Bildungszentrum St. Konrad in Ravensburg.

Seit seinem 16. Lebensjahr war Schockenhoff Mitglied der Jungen Union, 1982 trat er in die CDU ein.

Von 2000 bis 2011 war er Vorsitzender des CDU-Bezirksverbandes Württemberg-Hohenzollern und gehörte dem Präsidium und dem Landesvorstand der CDU Baden-Württemberg an. 1990 gelang es ihm erstmals, das Direktmandat seiner Partei für den damaligen Wahlkreis Ravensburg-Bodensee zu erringen. Bis zu seinem Tod war er ununterbrochen Bundestagsabgeordneter. Seit 2005 war er auch stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Schockenhoff leitete 20 Jahre lang die deutsch-französische Parlamentariergruppe, posthum wurde er im Jahre 2017 für seine Verdienste um die europäische Einigung mit der Robert-Schuman-Medaille geehrt. Bis Anfang 2014 war Schockenhoff auch Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-russische zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit. Dieses Amt musste er nach der Bildung einer Großen Koalition an Gernot Erler (SPD) abgeben.

Bundesweit Schlagzeilen machte er im Jahre 2011, als er nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in einer Fernsehsendung seine Alkoholprobleme öffentlich thematisierte und sich anschließend in Therapie begab. Andreas Schockenhoff war dreimal verheiratet. Seine erste Frau, mit der er drei Kinder hatte, erlag im Jahr 2002 einem Krebsleiden. Zwei weitere Ehen des Politikers scheiterten. Schockenhoff starb im Dezember 2014 in seinem Wohnhaus in Ravensburg. (sz)