Kantersieg für U17 des EV Ravensburg

Immerhin einen Punkt haben die Eishockey-Junioren des EV Ravensburg gegen den Tabellenzweiten EHC Nürnberg ergattert. Dabei wäre vor allem in der ersten Begegnung des Doppelspiel-Wochenendes mehr drin gewesen. Durch einen Erfolg in Landsberg ist Weiden mittlerweile am EVR vorbeigezogen, der jetzt unmittelbar vor einem Abstiegsplatz liegt.

EVR – EHC Nürnberg 3:4 n.V.. – Die Führung der Nürnberger konnte Andreas Wiesler bei eigener Unterzahl in der 14. Minute ausgleichen. Das zweite Drittel gehörte dem EVR, der Chancen in Hülle und Fülle ausließ. Erst in der 37. Minute erzielte Robin Prätz mit einem Schlagschuss von der blauen Linie die Führung. In der 41. Minute gelang dem EVR sogar der zweite Unterzahltreffer zum 3:1 durch Marcel Mezler. Nürnberg erhöhte sofort den Druck und kam nur eine halbe Minute später im Powerplay zum Anschlusstreffer. Die Gäste waren nun deutlich besser und markierten in der 46. Minute den Ausgleich. Den ersten Punkt der Saison gegen die Franken rettete der EVR über die Zeit. In der Verlängerung traf Nürnberg im Powerplay entscheidend.

EVR – EHC Nürnberg 2:7. – Im zweiten Spiel sorgte Nürnberg früh für die Vorentscheidung. Nach den beiden Treffern zum 0:2 konnte Balint Makovics in der 14. Minute den Anschluss erzielen. Nürnberg legte jedoch bis zur ersten Drittelpause noch zwei Tore zum 1:4 nach. Im torlosen zweiten Drittel mühte sich der EVR redlich, kam jedoch kaum einmal gefährlich ins Nürnberger Drittel. Mit dem 1:5 in der 42. Minute war das Spiel gelaufen. Der EVR verkürzte zwar in der 43. Minute durch Mezler nochmals auf 2:5, doch Nürnberg spielte die Partie souverän bis zum 2:7 zu Ende.

U 17 Bayernliga: EVR – EHC Klostersee 15:1. – Mit einer spielerischen Galavorstellung hat die U17 des EVR dem Tabellenführer die erste Niederlage zugefügt und ihn mit einer ganz dicken Packung nach Hause geschickt. Am Samstag geht es zum zweiten Spitzenteam nach Bayreuth. – Torschützen: Philipp Wirz, Daniel Pogorelow (2), Noel Caglar (3), Denis Teilhof, Lars Schulz (2), Yannick Schönauer (2), Daniel Kern (2), David Walter, Daniel Mat. – Strafen EVR 36 + 20, Klostersee 8.