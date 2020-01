Kann ein Mann Feminist sein?

Im Theater Ravensburg gibt es am Samstag, 18. Januar, um 20 Uhr so ein besonderes Gastspiel zu erleben, heißt es in einer Pressemitteilung der Spielstätte in der Zeppelinstraße. Die Münchener Schauspieler Amelie Heiler und Christian Streit präsentieren das Stück „Lieben.feministisch“ von Samantha Ellis in der Inszenierung von Ercan Karacayli.

Zum Inhalt: Kate und Steve verlieben sich auf einer Kostümparty. Im echten Leben allerdings ist das Chaos unausweichlich, denn sie steht ausschließlich auf Machos und er ist Feminist. Er ist in einem Frauenprotestcamp aufgewachsen, sie als behütetes Einzelkind. Kates Vater findet Steve zu „anders“, Steves Mutter hält Kate für materialistisch und unemanzipiert.

Dennoch finden Kate und Steve einander unwiderstehlich – und machen sich in dieser erfrischend jungen, modernen Komödie auf den Weg in rasanten Rollenwechseln die Komplexität von Beziehungen und die Widersprüchlichkeit moderner Weiblichkeit aufs Korn zu nehmen. „Wie gehen Feminismus und die Schwäche für Mistkerle zusammen? Was sagt es über einen, wenn man Rücksichtnahme und Respekt des Partners nicht gerade erotisch findet?“

Und, last but no least: Kann ein Mann wirklich Feminist sein? Bis zum furiosen Finale bedarf es von allen Beteiligten einen gewaltigen Sprung über den eigenen Schatten.

Die Schauspielerin Amelie Heiler ist in Ravensburg keine Unbekannte, hat sie doch hier die Schule besucht und war auch jahrelang im Theaterclub „d3“ des Theater Ravensburg. Nach ihrem Schauspielstudium in München ist sie mittlerweile deutschlandweit als Schauspielerin tätig.