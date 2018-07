Kanäle werden erneuert

Die Kanäle in der Mühl- und Holbeinstraße in der östlichen Vorstadt Ravensburgs werden für 350000 Euro erneuert. Das hat der Gemeinderat in jüngster Sitzung einstimmig beschlossen. Da gleichzeitig die Technischen Werke Schussental (TWS) Veränderungen an Gas- und Wasserversorgungsleitungen in dem Gebiet vornehmen, müsse man so die Straße nur einmal aufreißen, hieß es zur Begründung. Unter anderem sei geplant, in der Leonhardstraße liegende Versorgungsleitungen auf das Wohngebiet umzuleiten. „Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung in der Leonhardstraße ist eine Erneuerung der Wasser- und Gasleitungen in dem Straßenkörper praktisch nur mit sehr negativen Auswirkungen durchführbar“, so TWS-Netz-Geschäftsführer Helmut Hertle. „Deshalb sehen unsere Planungen vor, Alternativtrassen in mehreren Bauabschnitten aufzubauen und damit Tiefbauarbeiten in der Leonhardstraße weitgehend zu vermeiden.“ In diesem Zusammenhang seien auch die gemeinsamen Planungen mit der Stadt Ravensburg zu sehen, da die Alternativtrassen teilweise durch die Holbeinstraße führen würden.