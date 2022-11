Kampf ums Heilig-Geist-Spital: Neue Ideen für den Erhalt der Geriatrischen Reha

Nach dem Wechsel in der Geschäftsführung der Oberschwabenklinik (OSK) wächst der Kreis derer, die eine Chance sehen, die Geriatrische Reha doch dauerhaft in Ravensburg zu erhalten.

Die „Bürger für Ravensburg“ wollen beantragen, die im Rahmen der Strukturreform im Kreis getroffene Entscheidung zur Aufgabe des Heilig-Geist-Spitals in der Unterstadt rückgängig zu machen. In dieser Sache kämpft jetzt auch Stadt- und Kreisrat Rolf Engler von der CDU. Engler schwebt aber eine ganz andere Lösung vor.

In der medizinischen Fachabteilung der OSK werden gebrechliche alte Menschen nach Unfällen, Knochenbrüchen oder schweren Krankheiten wieder fit für den Alltag in den eigenen vier Wänden gemacht. Nach dem Beschluss des Kreistags geschieht das aber nicht länger am Heilig-Geist-Spital.

Zum Jahreswechsel soll die Geriatrische Reha ans Sankt-Elisabethen-Krankenhaus (EK) umziehen – allerdings nur als Interimslösung. Der Plan sieht vor, dass am EK zuvorderst die Akutgeriatrie ausgebaut wird. Die aktuell 42 Betten der Geriatrischen Reha sollen zunächst hinzukommen, doch später an einen externen Anbieter übertragen werden.

Umzug der Reha nach Bad Wurzach?

Die Ravensburger Gemeinderatsfraktion „Bürger für Ravensburg“ will wie berichtet den Standort Heilig-Geist-Spital für die Geriatrische Reha nun zumindest so lange erhalten, bis klar ist, ob ein privater Anbieter – naheliegend wären die Waldburg-Zeil-Kliniken (WZK) – wirklich diesen Bereich übernimmt. Vermutlich käme es dann zu einem Umzug der Reha nach Bad Wurzach.

Das allerdings ist nicht die Lösung, die Rolf Engler vorschwebt, der jetzt die CDU im Kreistag hinter einem gemeinsamen Antrag versammeln will. Engler will die Geriatrische Reha dauerhaft am EK in Ravensburg erhalten. Er fordert, dafür am Elisabethen-Krankenhaus die baulichen Voraussetzungen für einen separat geführten Bereich zu schaffen:

Ähnlich wie wir am EK ein eigenes Kinderkrankenhaus haben, brauchen wir an diesem Standort einen Gebäudeteil, der speziell auf alte und demente Menschen zugeschnitten ist.

Auch, wenn es Engler schwerfällt, die „Ideallösung“ am Heilig-Geist-Spital mitten in der Stadt aufzugeben, glaubt er nicht, dass an dem Auszug noch ein Weg vorbeiführt.

Engler vermisst einen Aufschrei

Für umso wichtiger hält er es, die Wege für die alten Menschen und ihre Angehörigen möglichst kurzzuhalten. Stadt und Kreis bräuchten darüber hinaus weiter einen direkten Zugriff auf die Rehabetten, um den Patienten Versorgungssicherheit zu geben: „Das sind wir unseren alten Menschen schuldig“, sagt der Kreisrat.

Es ist wichtig, sich für Kindergartenplätze und Schulen einzusetzen, aber manchmal habe ich den Eindruck, dass unsere Alten keine Lobby haben. Dabei wird der Bedarf für diese Menschen in den nächsten Jahren noch steigen.

Der CDU-Mann vermisst einen Aufschrei, auch beim Kreisseniorenrat, dem Stadtseniorenrat und der Senioren-Union, wie er sagt.

Zumal wie die Fraktion der „Bürger für Ravensburg“ auch Rolf Engler nicht so richtig an die Lösung mit dem privaten Anbieter glaubt: „Wir suchen seit April nach einer Lösung, bis heute gibt es kein einziges Angebot und kein Konzept für die Nachfolgeregelung.“

Den Lokalpolitiker wundert das nicht: Vor der Corona-Pandemie habe die Geriatrische Reha jährlich ein Defizit von bis zu 500.000 Euro geschrieben. „Warum soll sich das ein Anbieter ans Bein binden wollen? Zumindest ohne einen Ausgleich vom Kreis wird er das nicht tun.“

Engler will auch das persönliche Gespräch mit dem neuen OSK-Geschäftsführer Franz Huber suchen: „Ich fordere von der neuen Geschäftsführung eine Nachschärfung. Gutachten sind noch nie 1:1 umgesetzt worden.“

Aufsichtsrat winkt ab

Allzu groß dürften die Chancen, die Reha als Teil der Oberschwabenklinik zu erhalten, allerdings nicht sein, denn der Aufsichtsrat hat klargemacht, an der Umstrukturierung auch mit einer anderen Geschäftsführung festhalten zu wollen. Zumindest sei dies die geltende Beschlusslage, sagte OSK-Pressesprecher Winfried Leiprecht auf Anfrage.

„Es gilt das Gleiche wie in Bad Waldsee. Wir setzen um, was der Kreistag beschlossen hat.“ Auch in Bad Waldsee hatte es Hoffnungen gegeben, die Schließung des dortigen Akutkrankenhauses nach der Trennung von OSK-Geschäftsführer Oliver Adolph rückgängig zu machen. Allerdings vergebens.

Auch die Ravensburger Stadtspitze äußerte sich auf Anfrage schon klar. Das Gutachten zur Strukturreform habe ergeben, „dass die Geriatrische Rehabilitation sinnvoller durch einen Rehaträger und nicht durch die OSK als Krankenhausträger erfüllt werden kann“.

Über eine eventuelle Nachfolgenutzung und damit die Zukunft des Kulturdenkmals Heilig-Geist-Spital ist derweil noch nicht entschieden.