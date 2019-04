Kampf um Aufstiegsrelegation im Fokus

Spitzenreiter SV Weingarten kann sich mit elf Punkten Vorsprung an diesem 25. Spieltag der Fußball-Bezirksliga entspannt zurücklehnen. Wegen der Cordial-Cup-Qualifikation im Lindenhofstadion ist die Partie des SVW gegen den SV Eglofs auf den 29. Mai (19 Uhr) verlegt worden. Bereits am Freitag (18.30 Uhr) erwartet die SG Argental den Zweiten SV Beuren, der Rest spielt am Sonntag um 15 Uhr.

Der Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz steht somit an diesem Spieltag im Fokus. Der TSV Hei-menkirch musste mit der Niederlage in Eglofs einen Dämpfer einstecken. Der TSV hat die Chance verpasst, mit dem SV Beuren nach Punkten gleichzuziehen. Heimenkirchs Gegner am Sonntag, der SV Maierhöfen-Grünenbach, musste im Kampf um den Klassenerhalt einen Rückschlag hinnehmen. Im direkten Duell gegen Meckenbeuren hat es der SVM verpasst, sich vom Abstiegsrelegationsplatz abzusetzen.

Nur einen Punkt holte die SG Argental aus den vergangenen drei Spielen. Zu wenig vor dem Spiel am Freitag in Laimnau gegen den SV Beuren. „Die Schlappe in Unterzeil ist für mich unerklärlich“, meint SG-Trainer Peter Riedlinger. Die SG bleibt aber für Beurens Trainer Patrick Mayer unberechenbar. „Argental hat in der Offensive Qualität, aber die haben wir auch.“ Platz eins hat Mayer abgeschrieben, „da fehlt uns ein Stück weit die Erfahrung, Patzer von Weingarten auszunutzen“. Also volle Konzentration auf Platz zwei. Mayer sagt aber auch: „Die Relegation wäre nur Bonus.“

In Sachen Klassenerhalt liegt Aufsteiger SV Fronhofen (30 Punkte) voll im Soll. In den kommenden dreieinhalb Wochen hat die Mannschaft von Trainer Gerhard Schmitz sechs Spiele vor der Brust – gegen Gegner, die alle hinter dem SV liegen. Viermal hat der SV Heimrecht. „Wir wollen so schnell wie möglich den Klassenerhalt in trockene Tücher bringen, um Planungssicherheit zu haben“, sagt Schmitz. Zum Auftakt kommt der Drittletzte SV Baindt ins Häldelestadion, der den Relegationsplatz wieder in Sichtweite hat.

Aufsteiger erwartet Absteiger: Der VfL Brochenzell trifft auf den TSV Eschach. Beide Spielstätten liegen nur acht Kilometer auseinander, in der Tabelle sieht es schon anders aus. Zehn Punkte trennen die beiden Kontrahenten. Die Niederlage in Seibranz schmerzt VfL-Trainer Rolf Weiland noch immer. „Wir haben mal wieder die Anfangsphase verpennt, das tut uns immer weh.“ Eschach kommt zwar als Favorit nach Brochenzell. „Aber kampflos gibt’s bei uns nichts zu gewinnen“, so die Ansage von Weiland.

Aufsteiger FC Lindenberg hat in seiner Premierensaison bisher nur sechsmal verloren. Ging der FC allerdings als Verlierer vom Platz, war es meistens heftig – 1:5, 0:4, 1:5, 0:7, 2:3, 1:5. Dazwischen punktete der FC konstant, blieb aber letztendlich immer in Tuchfühlung zu den Abstiegsplätzen. Ein Grund: zehn Unentschieden. Nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben dürfte Gegner SV Mochenwangen (37 Punkte). „Wenn’s geht, wollen wir noch einen Platz nach vorne gutmachen“, sagt Trainer Patrick Hehn.

Auch der SV Kressbronn hat die 37 Punkte am vergangenen Spieltag erreicht und erwartet nun im Eichert den SV Seibranz. „Ich denke, wir sind durch“, meint SVK-Trainer Klaus Gimple. „Mit dem Abstieg haben wir nichts mehr zu tun.“ Ein Ziel hat Gimple aber dennoch: „Den vierten Platz wollen wir halten.“ Anders sieht es beim SV Seibranz aus. „Wir brauchen noch Punkte, wenn wir uns das Rechnen ersparen wollen“, warnt Trainer Thomas Hess

Der TSV Meckenbeuren, der den SC Unterzeil-Reichenhofen erwartet, erlebt in Sachen Klassenerhalt derzeit eine Achterbahnfahrt. Sieben Punkte Vorsprung hatte der TSV vor dem SV Maierhöfen-Grünenbach auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen den SV Eglofs war das Polster aufgebraucht. Meckenbeuren und Maierhöfen-Grünenbach tauschten die Plätze. Bis der TSV am vergangenen Spieltag in Maierhöfen-Grünenbach mit 2:1 gewann und Maierhöfen wieder auf den Abstiegsrelegationsplatz schickte. Auch für den SC sind die Nichtabstiegsplätze wieder in Reichweite.