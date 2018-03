Kammerspiel sondiert die Grenzen des virtuell Erlaubten

Wie sind virtuelle Realitäten in Computerspielen zu bewerten? Was sollen virtuelle Gefühle sein? Im Stück „Die Netzwelt“ der US-amerikanische Autorin Jennifer Haley kämpft die Ermittlerin Morris für gewaltfreie echte Beziehungen. Die lehrreiche Inszenierung des Landestheaters Tübingen unter der Regie von Sascha Bunge kommentiert Geständnisse und Verhöre feinfühlig musikalisch und tänzerisch.

War es der strenge Frost oder das strenge Thema? Das Publikum füllte das Ravensburger Konzerthaus am Samstagabend nur zur Hälfte. Unter ihnen hatten etliche eigene Erfahrung mit der virtuellen Realität, berichteten sie der Dramaturgin Kerstin Grübmeyer in der Einführung.

In virtuellen Räumen können Vorstellungen nicht nur visuell, sondern mit allen Sinnen spürbar erkundet werden. Umstritten ist das Spiel, wenn es dabei virtuell um Gewalt und sexuellen Missbrauch geht. Der jungen Autorin Jennifer Haley ging es anfänglich darum, mit ihrer Arbeit das Rollenrepertoire für Frauen zu erweitern. Ihr preisgekröntes Stück „Die Netzwelt“, englisch „The Nether“, 2013 in Los Angeles uraufgeführt, gestaltet mit starken Figuren, zwei weiblichen und drei männlichen ein brisantes moralisches Gedankenexperiment.

Virtuelle Welt ausschalten

Der harte und zwielichtige Unternehmer Sims, perfekt dargestellt von Raphael Westermeier, hat in seiner Domäne namens Refugium das Mädchen Iris erschaffen, das den Kunden in der virtuellen Netzwelt bis zum blutigen Mord für alle erdenklichen Spiele zur Verfügung steht. Die Ermittlerin Morris will den Server von Sims und damit diese ganze virtuelle Realität, die sie für verbrecherisch hält, ausschalten. Laura Sauer spielte die Ermittlerin mit ganzem Einsatz, verbissen, erbittert bis an die eigenen Grenzen. Mit Hilfe des verdeckten Ermittlers Woodnut (Jürgen Herold), versucht Morris reale Straftaten aufzudecken. Sims kämpft teils wütend, teils geständig um die Freiheit seiner Phantasiewelt. „Ich bin krank“, sagt er, spricht vom „Fluch der Obsession“ und warnt die Ermittlerin: „Echte Kinder sind heutzutage schwer zu kriegen.“ Er verteidigt seine Welt, die keine Folgen habe, aber es ihm ermögliche zu sein, wer er sei.

Sims Obsession ist das Mädchen Iris. Sind Figuren wie Iris Marionetten oder entwickeln sie ein Eigenleben? Schauspielerin Mattea Cavic, anfangs deutlich erwachsen, spielte sich überzeugend in die neunjährige Iris, eine Figur zwischen Alice im Wunderland, Lolita und Eliza Doolittle, alias Pygmalion hinein. Gotthard Sinn stellte den gebildeten Doyle dar, ein Herr mit pädophilen Neigungen. Als ihm die Ermittlerin seine Neigung zu kleinen Mädchen vorhält, entgegnet er „zu der Vorstellung von kleinen Mädchen“. Ermöglicht die virtuelle Realität wirklich Selbstbestimmung oder öffnet sie Schleusen für Verbrecherisches, wirkt sie wie eine Gehirnwäsche? Am Ende knickt Sims vor Morris buchstäblich ein.

Trotz karger Handlung, dringt das Stück zu psychologischen Fragen nach echten Gefühlen, nach Kontrolle, Vertrauen und Eifersucht im virtuellen Raum vor. Während das Schauspiel zwischen den Welten kein Blut, sondern kalte, isolierte Bruchstücke von Gefühlen und Gedanken ausbreitete, blieb die Bühne sich gleich: vor historisierend romantischen Tapeten war ein Tor aus Neonleuchten aufgerichtet. Das Publikum dankte für den anregenden Theaterabend mit starkem, anhaltendem Applaus.