Kammerorchester spielt zu Ehren von Schubert

Zum 225. Geburtstag von Franz Schubert geben die Ravensburger Kammersolisten am Mittwoch, 23. November, ab 19 Uhr ein Konzert zu Ehren des großen Komponisten im Ravensburger Schwörsaal . Das Trio Triton spielt Werke von Schubert und Schuberts Vorbild Joseph Haydn.

Zum Auftakt ist das als „Zigeunertrio“ bezeichnete Klaviertrio Nummer 39 in G-Dur von Haydn zu hören. Anschließend wird eine Auswahl der Impromptus für Klavier Solo von Franz Schubert gespielt – ein Genre, mit dem Schubert die Klaviermusik bereichert hat.

Den Höhepunkt des Abends stellt das Es-Dur-Trio D 929 dar, das Franz Schubert erst in seinem Todesjahr 1828 fertig gestellt hat. Im November 1827 begonnen, entstand es in der Zeit der Winterreise, was seinen melodischen Duktus, die harmonischen Abstürze und die existentielle Spannung in fast jedem Takt erklärt.

Das Trio Triton setzt sich aus Marius Sima (Violine), Claudia Schwarze (Cello) und Ralph Neubert (Klavier) zusammen. Sima erhielt einst den 1 Preis beim rumänischen Nationalwettbewerb und unterrichtet heute an der Musikhochschule Weimar. Die Kammermusikerin und Cellopädagogin Claudia Schwarze hat unter anderem in London und Hamburg studiert, ihre Konzerttätigkeit führte sie nicht nur in viele europäische Länder, sondern auch in die USA und nach Israel. Ralph Neubert ist seit 2009 Studienleiter am Theater Erfurt, er spielt als Solist mit großen Orchestern und hat sich als Liedbegleiter einen Namen gemacht.