Kammerorchester lädt wieder zum Weihnachtskonzert ein

Nach zweijähriger coronabedingter Pause findet dieses Jahr am Sonntag, 18. Dezember, wieder das traditionelle Weihnachtskonzert des Oberschwäbischen Kammerorchesters unter Leitung von Marcus Hartmann im Ravensburger Schwörsaal statt. Auf dem Programm stehen ab 17 Uhr unter anderem die „Zwei Tänze für Harfe und Streichorchester“ von Claude Debussy (Solist: Simon Förster), die Sinfonie in A-Dur, KV 201, von W. A. Mozart und Anton Arenskys Variationen über das Lied „Als noch ein Kind war Jesus Christ“ von Peter Tschaikowsky. Eintrittskarten zu 15 Euro, ermäßigt 10 Euro, Kinder unter zehn Jahren sind frei, können ab Montag, 5. Dezember, in der Tourismusinformation Ravensburg erworben oder per E-Mail an vvk@oberschwaebischeskammerorchester.de zur Abholung an der Abendkasse reserviert werden.