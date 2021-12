Kalender des Ladies‘ Circle Ravensburg für den guten Zweck

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Ladies‘ Circle Ravensburg hat erstmals in seiner 20-jährigen Geschichte einen Kalender für das Jahr 2022 hervorgebracht. Da auch in diesem Jahr der Waffelverkauf am Ravensburger Christkindlesmarkt entfällt ist Kreativität gefragt, um weiterhin Spenden zu sammeln und damit soziale Projekte – vornehmlich in der Region – finanziell und tatkräftig zu unterstützen.

Der Kalender verbindet den guten Zweck mit großartigen Gewinnen und Gutscheinen, verteilt über das ganze Jahr. Abtrennbare Coupons wechseln sich mit tollen Monatsgewinnen ab, wie z. B. einem Wochenende im Tiny House im Grünen oder einem Bodensee-Rundflug.

Ein herzliches Dankeschön an alle Sponsoren dieser herausragenden Aktion: AIC Burkhart GmbH, Autozoo Maucher, Bäckerei Frick GmbH & Co. KG, Bekleidungshaus Bredl GmbH, Biolandhof Bodensee, Judith Mutschler, KulturGut Ittenbeuren, Mietservice Oberschwaben, Petra Rückert Fotografie, Ravensburger Freizeit und Promotion GmbH sowie Restaurant Kupferle.

Der Kalender kann im Restaurant Kupferle, COPINES Schmuckatelier und bei Charlie’s Coffee.Food.Wine erworben werden oder über die Homepage des Ladies’ Circles 37 Ravensburg www.lc37.de.