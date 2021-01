Kalender beleuchtet geistliche Kleinode in Kirchen

Vielfach unbeachtet schlummern in den katholischen Kirchen in der Ravensburger Kernstadt Kleinode, in denen eine spirituelle Symbolkraft schlummert. Diesen Schatz versucht der Kalender „Mittendrin“ der Kirchengemeinden Christkönig, St. Christina, St. Jodok und Liebfrauen laut einer Pressemitteilung der Seelsorgeeinheit Ravensburg Mitte zu heben.

Lichtsymbolik

Mit Lichtsymbolik befassen sich Artikel über die moderne, steuerbare Beleuchtungsanlage in der Jodokskirche sowie über die Fenster in der Kapelle des Bruderhauses, über die Bewohner des einstigen Zucht- und Armenhauses den Gottesdiensten beiwohnen konnten. In ein aufhellendes Licht werden auch zwei Kirchenfenster mit biblischen Szenen in der Liebfrauenkirche gerückt.

Überraschende Symbole

Welche Symbolik die Kirchturm-Uhren von St. Christina, St. Jodok und Christkönig beinhalten, zeigt ein weiterer Beitrag. Überraschend ist für viele sicher, dass in der Heilig Kreuz-Kirche auf dem Sonnenbüchel als jüngster Kirche eine über 500 Jahre alte Glocke erklingt. Und wer weiß schon, dass im Knollengraben an der Bundesstraße eine Kapelle steht, die nach dem Apostel Andreas benannt ist?

Pietà, Kreuzweg und St. Elisabeth

Zu den bekannteren Darstellungen gehört die Pietà in der Marienkapelle der Liebfrauenkirche: Die Holzfigur von Maria mit dem toten Jesus auf dem Schoß spendet Trost und lädt zum Gebet ein. Das gilt auch für den im Herbst wieder eingeweihten restaurierten Kreuzweg im Schwarzwäldle. Ein Artikel erschließt die Symbolik der Statue der heiligen Elisabeth im Elisabethen-Krankenhaus.

Auf den 36 Seiten des Kalenders, der in den Kirchen ausliegt, sind zudem Kontakte von Hilfs- und Beratungsangeboten zu finden. Der Kalender ist auch im Internet unter www.kath-rv.de erhältlich.