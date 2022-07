Kaiser Wilhelm-Büste in Ravensburg wird gereinigt

Die Büste Kaiser Wilhelms I. an der Ecke Karlstraße/Eisenbahnstraße in Ravensburg muss gereinigt werden. Wie die Stadt Ravensburg mitteilt, ist sie am Dienstagvormittag abgebaut und in die Werkstatt gebracht worden. Etwa zwei bis drei Wochen müssen sich die Ravensburger gedulden, bis die Statue in der Grünanlage neben dem Hotel Kaiserhof in neuem Glanz erstrahlt.

Luftverschmutzung, Wind und Wetter haben laut Pressemitteilung dazu beigetragen, dass die Marmorbüste des einstigen deutschen Kaisers eine unschöne graue Patina angesetzt hat. Diese Verwitterungsschicht auf der Oberfläche sei zwar mit einem herkömmlichen Reinigungsverfahren bereits vor rund sechs Wochen gereinigt worden, jetzt müsse sie aber chemisch beseitigt werden. Das übernimmt die Steinerei Kortmann, eine Fachfirma aus dem Allgäu. Der Sockel aus Granit bleibt in der Zwischenzeit „kopflos“ stehen.

Seit 132 Jahren steht das Kaiser-Wilhelm-Denkmal in den Grünanlagen an der Karlstraße, teilt die Stadt weiter mit. Enthüllt und feierlich eingeweiht wurde es am 12. Oktober 1890. Eine Bürgerkommission hatte es in Auftrag gegeben. Die Riedlinger Stein- und Bildhauerei J. Zürn gestaltete das Denkmal. 16 Jahre später eröffnete das renommierte Hotel am Stadteingang vom Bahnhof. Aufgrund der Nachbarschaft zum Kaiser-Denkmal wurde es „Kaiserhof“ genannt.