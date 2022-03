Känguru der Mathematik-Wettbewerb

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim Känguru-Wettbewerb der Mathematik, der jedes Jahr am dritten Donnerstag im März stattfindet, nahmen 60 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums St. Konrad teil. Der internationale Mathe-Wettbewerb, der mit über sechs Millionen Teilnehmern in mehr als 80 Ländern stattfindet, findet auch in Deutschland immer größeren Zulauf. Dieses Jahr nahmen laut Veranstalter rund 700 000 Schülerinnen und Schüler an 9000 Schulen in Deutschland teil.

Beim Wettbewerb müssen die Teilnehmer, welche sich aus allen Alters- und Klassenstufen zusammensetzen, knifflige Mathematik-Rätsel lösen. Die erfolgreichsten Mathe-Asse werden im Anschluss mit Sachpreisen und Urkunden geehrt. Dank digitaler Technik konnten in diesem Jahr auch Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die aufgrund von Quarantäne zuhause sind. Die Ergebnisse stehen in einigen Wochen fest. Wir sind schon sehr gespannt!