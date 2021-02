Kältewelle trifft Baden-Württemberg: Vorsicht auf Straßen und beim Aufenthalt im Freien

Nach Schneefall und Glätte hat es auf den Straßen in Baden-Württemberg kaum Unfälle gegeben. Das Polizeipräsidium Ulm teilte am Donnerstagmorgen mit, dass es zu vereinzelten Unfällen gekommen sei.

Ein größerer Schaden entstand bei einem schweren Glätteunfall bei Argenbühl (Kreis Ravensburg), als ein Mann mit seinem Transporter in ein Bauernhaus gekracht war. Ansonsten blieb es meist bei Blechschäden.

Auch am Donnerstagmorgen soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes auf den Straßen glatt werden. Am Vormittag fällt im Süden noch etwas Neuschnee, in weiten Teilen Baden-Württembergs wird es hingegen heiter ohne weiteren Neuschnee. Dabei bleibt es kalt, mit minus neun Grad im höheren Bergland und minus ein Grad im Breisgau.

Auch in der Nacht zum Freitag fällt kein weiterer Schnee. Die Temperaturen sinken auf minus 7 bis minus 14 Grad. In manchen Gebieten wird es mit bis zu minus 20 Grad noch kälter und auf den Straßen kann es wieder glatt werden.

In den nächsten Tagen werden weniger der Schnee, als vielmehr klirrende Kälte und eisglatte Straßen zum Problem. Vor allem nachts wird es frostig. In der Mitte und im Osten Deutschlands sind Temperaturen von minus 18 Grad zu erwarten.

Dieser garstige Ostwind verschärft das Kälteempfinden. Roland Roth, Wetterexperte

Bei Wind und trockener Luft könnte die gefühlte Temperatur laut Meteorologen sogar auf bis zu minus 30 Grad sinken.

Besonders der Wind wird in ganz Deutschland ungemütlich. „Dieser garstige Ostwind verschärft das Kälteempfinden“, sagt Wetterexperte Roland Roth von der Wetterwarte Süd aus Bad Schussenried.

Tipps für kalte Tage:

Auto: Zu viel Nässe im Auto kann für Dunst und Eis auf der Innenseite der Frontscheibe sorgen, erklärt der ADAC. Der Autoclub gibt Tipps, um das Auto trockenzulegen. Heiße Luft nimmt Feuchtigkeit besser auf. Heizung aufdrehen und das Gebläse voll auf die Scheiben richten. Wer es aushält, macht auch noch die Seitenfenster auf. Dann kann feuchte Luft entweichen.

Dichtungen prüfen und pflegen: Man sollte sie hin und wieder prüfen. Mit Glyzerin, Silikon oder Hirschtalg lässt sich verhindern, dass das Gummi am Blech anfriert, erklärt der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR).

Fahrtipps bei Schnee und Eis

Smartphone und Co.: Die Kälte macht vor allem dem Akku zu schaffen. Er entlädt sich bei niedrigen Temperaturen schneller und lädt langsamer. Smartphones gehören deswegen in eine warme Tasche und sollten nicht zu lang im Freien benutzt werden. Per Headset - am besten mit Kabel, da bei drahtlosen Headsets ja auch der Akku leidet - kann auch bei Kälte telefoniert werden.

Haut und Haare: Die kalte Luft und fehlende Luftfeuchtigkeit in beheizten Räumen machen der Haut und den Haaren zu schaffen. So entzieht die Kälte den Haaren Fett, erklärt die Deutsche Haut- und Allergiehilfe (DHA). Deshalb sollten die Haare im Winter nicht zu häufig gewaschen werden. Außerdem ist ein mildes, rückfettendes Shampoo empfehlenswert.

Apropos nicht zu häufig waschen: Heiße Duschen sind momentan ohnehin nicht empfehlenswert. Denn sie greifen den natürlichen Schutzfilm der Haut zusätzlich an, erläutert die Europäische Stiftung für Allergieforschung (ECARF). Wichtig sei, die Haut mit Cremes zu pflegen.

Erfrierungen: Wenn die Haut bei Kindern blass ist und sich an einigen Stellen grau-weiß oder gelb-weiß verfärbt, kann das ein Warnsignal für eine Erfrierung sein. Die Haut kann brennen und taub werden, erklärt Ulrich Fegeler vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ).

Auch bei ein paar Grad über null sind Hautschäden möglich: Durch kalten Wind etwa auf dem Fahrrad, Regen oder Schnee steigt das Risiko. „Kinder besitzen eine dünnere Haut als Erwachsene und verlieren dadurch schneller Körperwärme“. Eltern schützen das Gesicht am besten mit einer fettenden Creme.

Garten: Pflanzen sind auf Schnee und Frost eingestellt. Und Schnee ist etwas Gutes: Er legt sich als isolierende Decke über sie. Die Pflanzen sind hier also geschützter als nur bei Minusgraden, erklärt Gartenakademie Rheinland-Pfalz. Nur ist es jetzt wichtig, sehr dicke, vor allem nasse und damit schwere Schichten Schnee von den Ästen zu schütteln, sonst brechen diese ab.

Richtig gefährlich werden den Pflanzen nur Kahlfröste - es liegt kein Schnee, ist aber bitterkalt. Nun müssen empfindliche Pflanzen einen Frostschutz bekommen, etwa eine Reisigdecke oder ein Jutekleid.

Sport: Die dunkle Jahreszeit schlägt nicht selten auf das Gemüt: Man ist müde, freudlos oder hat Probleme sich zu konzentrieren. Um gegenzusteuern, sollte man unter anderem zweimal in der Woche Sport machen und einen festen Tagesrhythmus einhalten, empfiehlt die Zeitschrift „Naturarzt“. Wenn die Luftröhre beim Atmen brennt, sollten Sportler im Winter lieber einen Gang zurückschalten. Denn das ist ein Warnsignal für überreizte Atemwege.