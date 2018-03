Künstlerführung “Marcus Schwier: Ravensburg„

Der Fotograf Marcus Schwier führt am Mittwoch, 7. März, ab 17 Uhr mit der neuen Direktorin des Kunstmuseums, Ute Stuffer, durch seine Ausstellung „Marcus Schwier: Ravensburg“. Ein Jahr lang hat sich Marcus Schwier auf Spaziergängen der Stadt Ravensburg genähert und sein Stadtporträt in Fotografien aufgezeichnet, geht aus der Pressemitteilung hervor. Welche Begegnungen, Blickwinkel und Geschichten sich hinter seinen Bildern verbergen, berichtet Schwier bei dieser Führung. Um Voranmeldung unter Telefon 0751 / 82812 (vormittags) oder per E-Mail an kunstmuseum@ravensburg.de wird gebeten. Der Eintritt kostet sieben Euro. Foto: Marcus Schwier