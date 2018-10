Künstler möchte Licht erfahrbar machen

Die Bilder des gemeinsamen Malwettbewerbs des Inklusiven Ateliers des ZfP Südwürttemberg und dem Kunstmuseum Ravensburg werden in Weißenau ausgestellt. Sie zeigen 39 Interpretationen des Ravensburger Künstlers Hermann Waibel. Die Ausstellung wurde mit einer Vernissage im Zentralgebäude der psychiatrischen Klinik eröffnet.

Hermann Waibels Werke sind geprägt von der Auseinandersetzung mit dem Licht, er will „Licht erfahrbar machen“, heißt es in einer Pressemitteilung des ZfP Südwürttemberg. Die ästhetische Konkretisierung dieser Idee zeigte das Ravensburger Kunstmuseum in der diesjährigen Saison in einer Ausstellung. Da seit vielen Jahren eine Kooperation zwischen dem Inklusiven Atelier und dem Kunstmuseum bestehe, war „Hermann Waibel: Bildlicht“ auch das Thema des diesjährigen Malwettbewerbs. Kein Einfaches, wie die Organisatoren des Inklusiven Ateliers, Maria Müller-Hund und Rolf Schmid, zunächst befürchteten. Waibel ist Vertreter der „Konkreten Kunst“, einer Richtung, in der es um die Kunst um ihrer Selbstwillen geht; um die ästhetische Darstellung von Licht, Farbe und Raum.

Bei einer Führung durch die Ausstellung im Kunstmuseum seien die Befürchtungen jedoch schnell verflogen und die Teilnehmenden entwickelten eigene Ideen, so der Pressetext weiter. Diese konnten sie anschließend im Inklusiven Atelier umsetzen: „Was nicht leicht war. Für die Gestaltung mit den verschiedenen Materialien und Farben standen nur eineinhalb Stunden zur Verfügung“, erzählt Müller-Hund. Die Kunstschaffenden experimentierten – machten Licht, Schatten, Raum und Farbe erfahrbar. „Es entstand aber auch eine tolle Gruppendynamik, obwohl die Teilnehmenden sehr unterschiedlich waren: der Jüngste war neun, die Älteste 82 Jahre alt“, wird Müller-Hund in der Mitteilung zitiert. Die individuellen Interpretationen können nun im Zentralgebäude des ZfP Südwürttemberg betrachtet werden.