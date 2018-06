Künstler-Enkel sucht nach Bildern

Der Name Ernst Gustav Zipperer ist in Ravensburg wahrscheinlich eher unbekannt. Einige Radierungen des in Ulm geborenen Künstlers dürften aber vielleicht heute noch in der einen oder anderen Ravensburger Wohnung hängen. Davon geht zumindest sein Enkel Lothar Zipperer aus, der das Werk seines Großvaters gerade aufarbeitet.

„Mein Großvater hat in den Zwanzigerjahren in Ravensburg einige Bleistiftzeichnungen angefertigt, die er anschließend zu Kaltnadelradierungen verarbeitet hat“, so Lothar Zipperer. Die Auflage je Motiv habe bei etwa 200 gelegen. Für die Aufarbeitung des Lebenswerks seines Großvaters ist Lothar Zipperer auf der Suche nach weiteren Bildern. „Ich bin daran interessiert, dass sich Besitzer von Bildern bei mir melden, damit ich auf diese Weise zu Fotos von Bildern komme, die bisher nicht bekannt sind.“

Ausstellung in Schwäbisch Hall

Sein Großvater wäre in diesem Jahr 130 Jahre alt geworden. Anlässlich dieses Geburtstags eröffnet das Hällisch-Fränkischen Museum in Schwäbisch Hall am 14. Juli eine Ausstellung mit Werken von Ernst Gustav Zipperer. Er wurde 1888 in Ulm als Sohn des Sattlermeisters Ernst Hermann Zipperer geboren und erlernte den Beruf seines Vaters im elterlichen Betrieb. Nach der Gesellenprüfung folgte er seiner Liebe zur Kunst und studierte an den Kunstgewerbeschulen in Hannover und Kassel sowie der Kunstakademie in München.

Nach dem Ersten Weltkrieg, in dem Ernst Zipperer ein Auge verlor, arbeitete er als freischaffender Künstler und reiste durch Mitteleuropa und England. Damit begann seine erste große Schaffensphase, in der der Künstler vor allem die Kaltnadel-Technik anwendete. Ausgedehnte Kunstreisen durch Deutschland führten ihn auch nach Ravensburg, wo er unter anderem Stadtansichten fertigte. So entstanden zwischen 1925 und 1930 einige Kaltnadelradierung von Ravensburg, darunter Ansichten des Rathauses, der Räuberhöhle oder des Stadtgrabens.

„Er nahm wahr und zeichnete, radierte und druckte mit einem sinnierenden, ordnenden Blick und der Intention, zu einer künstlerischen Aussage zu finden“, schreibt sein Enkel im Lebenslauf. So wollte der Großvater nicht nur die Wirklichkeit wiedergeben, sondern suchte eine eigene Bildsprache. Es sei ein Ringen um Ausdruck, um Schaffung einer neuen Bildwelt und die Übersetzung seiner Wahrnehmung ins Künstlerische gewesen: Der Betrachter soll den Weg hinein in die Wahrnehmungswelt des Künstlers finden. Unzählige Radierungen zeigen Kirchen, Schlösser, Landschaften und Industrieanlagen. Ernst Zipperer sei als Künstler, insbesondere als Radierer, in Deutschland und darüber hinaus bekannt geworden – vor allem in England und Amerika. Als sich die Sehkraft seines verbliebenen Auges verschlechterte, musste er 1972 sein künstlerisches Schaffen einstellen. Die letzten Lebensjahre verbrachte er bei seiner Tochter in Flein bei Heilbronn. Er starb 1982 im Alter von 94 Jahren.