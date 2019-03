Künstler aus der Region treten beim ersten Song Slam gegeneinander an

In der Zehntschuer findet am Samstag, 23. März, ab 20 Uhr ein Song Slam statt. Beim erstmals in der Zehntscheuer ausgetragenen Song Slam treten laut Pressemitteilung Singer, Songwriter und Liedermacher aus der Region in einem spielerischen Wettstreit gegeneinander an.

Die Künstler präsentieren ausschließlich selbst komponierte Lieder, das Publikum stimmt darüber ab, wer ihnen am besten gefällt. Es gibt mehrere Runden, bis die Siegerin oder der Sieger feststeht.

Stilrichtung und Alter sind egal

Dabei kommt es nicht auf die Stilrichtung oder das Alter an, sondern nur auf den Mut und den Spaß, sich vor einem Publikum mit eigenen Songs zu präsentieren, so die Mitteilung weiter. Die Veranstalter garantieren den Teilnehmern Überraschungspreise. Britta Lutz und Niko Andresen werden laut Pressetext moderierend-musikalisch durch den Abend führen – beide sind bekannt von der Improtheatergruppe „Utobia“.

Der Eintritt zum Song Slam in der Zehntscheuer kostet zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro und acht Euro für Zehntscheuer-Mitglieder. Karten gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf bei der Tourist-Info in Ravensburg, dem Musikhaus Lange und der „Schwäbischen Zeitung“ sowie online unter tickets.schwäbische.de