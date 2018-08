Kärrelesrennen wird neu belebt

Zum 30. Geburtstag von „Ravensburg spielt“ am letzten Sommerferienwochenende wird das in früheren Jahren beliebte Kärrelesrennen wiederbelebt: Der Südfinder lädt am Sonntag, 9. September, um 11 Uhr zu dem originellen Seifenkisten-Rennen in der Burgstraße ein. Es gibt tolle Sachpreise zu gewinnen. Das Kärrelesrennen wird in zwei Läufe aufgeteilt. Bei Formel 1 gehen die sechs- bis neun-jährigen Rennfahrer an den Start, bei Formel 2 die ab Zehnjährigen. Bei beiden Läufen gibt es jeweils zwei Durchgänge. Die Durchschnittsgeschwindigkeit entscheidet über den Sieg. Alle Rennkisten müssen eine Bremse haben, ein Motor ist nicht erlaubt. Helme zum Schutz für die Fahrer sind Pflicht. Die Teilnehmer können als Einzelfahrer oder als Gruppe antreten. Die Teilnahme ist kostenlos.

„Wir freuen uns sehr, dass das Kärrelesrennen zum 30. Geburtstag des Spielefests wiederbelebt wird“, sagt Eugen Müller, Geschäftsführer des Wirtschaftsforums Pro Ravensburg (Wifo), das gemeinsam mit der Stadt „Ravensburg spielt“ veranstaltet.