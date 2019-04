Juwelierraub-Prozess zieht sich weiter hin

Nachdem die Ex-Frau des Angeklagten am Freitag aus Litauen angereist war, um im Ravensburger Juwelierraub-Prozess auszusagen, zieht sich das Verfahren am Landgericht weiter hin. Am Donnerstag, 4. April, wird der Prozess fortgesetzt. Wegen weiterer Beweisanträge des Verteidigers sei mit einem Urteil aber noch nicht zu rechnen, sagte ein Gerichtssprecher der „Schwäbischen Zeitung“. Wie mehrfach berichtet, soll der 38-jährige Angeklagte im April 2015 mit drei Komplizen ein Juweliergeschäft in der Ravensburger Unterstadt in nur 50 Sekunden ausgeraubt und dabei hauptsächlich wertvolle Rolex-Uhren erbeutet haben. Der Verkaufswert lag bei 116 000 Euro.

Sein Anwalt argumentiert jedoch, die Polizei habe den Falschen erwischt: Ermittelt wurde der vorbestrafte Immobilienmakler nämlich über die Facebook-Freundesliste eines anderen, bereits überführten Täters, und ein Phantombild. Zudem wurden auf der zurückgelassenen Softair-Pistole, mit dem der Räuber zwei Angestellte in Schach gehalten hat, DNA-Spuren gefunden, die mit einer Wahrscheinlichkeit von neun Millionen zu eins vom Angeklagten stammen. Weitere Verhandlungstermine sind am 15. April, 2. und 15. Mai anberaumt.